Penyebab Persija Jakarta Kalah 1-2 dari PSS Sleman di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB Persija Jakarta kalah 1-2 dari PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih interim Persija Jakarta, Ricky Nelson, menyebut tempo permainan timnya terhenti kala sedang asyik menyerang dan enak bermain.

Meski kalah, Ricky Nelson tetap mengapresiasi perjuangan para pemain kendati kalah dari PSS Sleman. Ricky mengatakan, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah berjuang semaksimal mungkin.

1. Persija Jakarta Kalah Dramatis

Persija Jakarta kalah dramatis dari PSS Sleman 1-2 di pekan ke-33 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 17 Mei 2025.

PSS Sleman berhasil mencetak gol lebih dulu lewat Gustavo Tocantins (22' (P)). Persija kemudian membalas via Pablo Andrade (25').

Setelah itu, laga berjalan sengit hingga sempat terhenti karena penyalaan suar di stadion. Setelah sekira 30 menit terhenti, Macan Kemayoran dan Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- kembali saling serang. Namun akhirnya, PSS Sleman sukses merebut kemenangan.

"Secara tempo permain terganggu dengan laga yang harus terhenti pada menit ke-76. Kami sedang momen menyerang, sedang enak juga mainnya,” kata Ricky Nelson usai laga, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (20/5/2025).

2. Tetap Apresiasi Pemain

Walaupun akhirnya kalah, Ricky tetap mengapresiasi perjuangan Macan Kemayoran. Dia senang Persija mampu membuat tim tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan, meski gagal memenangkan pertandingan.

“Saya apresiasi anak-anak atas perjuangannya. Kami sama sekali tidak memberikan kesempatan lawan berkembang. Kami mau menang. Seperti yang saya katakan sebelum laga, kami pasti berjuang,” tuturnya Ricky.