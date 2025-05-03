Lolos Semifinal 2024, Timnas Indonesia U-23 Resmi Gagal Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 resmi gagal masuk pot 1 pada drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Tentunya fakta itu cukup menyakitkan mengingat Timnas Indonesia berstatus semifinalis di edisi sebelumnya, yakni Piala Asia U-23 2024.

Semua itu dapat terjadi karena Asosiasi Sepakbola Asia (AFC) memilih mengubah aturan mereka terkait prinsip unggulan di semua kompetisi di bawah AFC. Jika sebelumnya berdasarkan capaian pada edisi sebelumnya, maka kini penentuan tim dalam pot drawing dihitung dari tiga edisi terakhir (turnamen).

1. Hasil Piala Asia U-23 2024 Jadi Tak Berarti

Timnas Indonesia U-23 berhasil membuat kejutan karena berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebuah pencapaian terbaik yang pernah dirasakan Garuda Muda di turnamen tersebut.

Usai turnamen tersebut, harapannya Timnas Indonesia U-23 bisa mengulangi pencapaian serupa di edisi Piala Asia U-23 2026. Untuk itu, bermodalkan hasil manis di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 berharap bisa mendapatkan keuntungan berada di pot 1 saat Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Hanya saja, AFC justru membuat kebijakan baru yang justru merugikan Timnas Indonesia U-23. Timnas Indonesia U-23 batal berada di pot 1 dan harus puas menempati pot 2.

Witan Sulaeman bintang Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 PSSI

“AFC mengumumkan perubahan untuk prinsip unggulan di semua kompetisi di bawah AFC tanpa mempertimbangkan ranking FIFA yang sesuai, termasuk turnamen kelompok umur,” bunyi akun X @FootyRankings, mengutip pada Sabtu (3/5/2025).

“Untuk memastikan azas keseimbangan dan keadilan, penentuan unggulan akan dihitung dari tiga edisi terakhir (turnamen),” lanjut akun tersebut.

2. Timnas Indonesia U-23 Dirugikan

Karena dari tiga edisi sebelumnya Timnas Indonesia U-23 hanya ikut Piala Asia U-23 2024 saja, maka pencapaian Garuda Muda jadi tidak terlalu baik. Alhasil, mereka harus puas menempati pot 2 bersama Kuwait, Iran, Turkmenistan, Malaysia, China, Bahrain, Palestina, Suriah, Yaman, dan Kamboja.