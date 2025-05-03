Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Febri Hariyadi Ngamuk Persib Bandung Gagal Juara Liga 1 2024-2025 di Markas Malut United: Bukan Hasil yang Kita Inginkan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |05:26 WIB
Febri Hariyadi Ngamuk Persib Bandung Gagal Juara Liga 1 2024-2025 di Markas Malut United: Bukan Hasil yang Kita Inginkan!
Persib Bandung tunda pesta juara Liga 1 2024-2025 karena kalah 0-1 dari Malut United. (Foto: Persib.co.id)




WINGER Persib Bandung, Febri Hariyadi, tak bisa menahan rasa kekecewaannya setelah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kalah 0-1 dari Malut United di lanjutan pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat 2 Mei 2025 malam WIB. Ia mengatakan kekalahan ini bukanlah hasil yang diinginkan skuad Persib Bandung.

1. Persib Bandung Tunda Pesta Juara Liga 1 2024-2025

Persib Bandung racikan Bojan Hodak di ambang meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Maung Bandung dipastikan back to back juara jika menang di markas Malut United.

Persib Bandung kalah dramatis dari Malut United
Persib Bandung kalah dramatis dari Malut United

Namun, Persib Bandung justru kalah 0-1 dari Malut United lewat gol yang dilesakkan Wahyu Prasetyo di menit 65. Alhasil, Persib Bandung harus menunda pesta gelar juara Liga 1 2024-2025.

“Yang jelas ini bukan hasil yang kita inginkan,” kata Febri Hariyadi kelar laga Malut United vs Persib Bandung.

Namun, pemain bernomor punggung 13 ini memastikan Persib Bandung sudah berupaya keras  mengalahkan Malut United.  “Bagaimanapun kita telah berusaha untuk mendapat yang terbaik, tapi mendapat hasil yang tidak maksimal,” lanjut pemain jebolan akademi Persib Bandung ini.

2. Laga Kedua Febri Hariyadi Bersama Persib Bandung Musim Ini

Pemain yang akrab disapa Bow ini sedikit lega. Ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan bermain meski hanya berperan sebagai pemain pengganti.

 

