Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFF Disebut Tidak Akui Timnas Indonesia karena Enggan Lepas Pemain Terbaik ke ASEAN All Stars, Begini Faktanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |06:16 WIB
AFF Disebut Tidak Akui Timnas Indonesia karena Enggan Lepas Pemain Terbaik ke ASEAN All Stars, Begini Faktanya!
AFF disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Asia Tenggara (AFF) disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan melepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. Kabar itu disampaikan @markun_chanel69 dan viral di media sosial. “AFF tidak akui Timnas,” tulis narasi yang dibangun akun di atas.

AFF disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. (Foto: @Markun_chanel69)
AFF disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. (Foto: @Markun_chanel69)

“Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini memunculkan banyak drama di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul dari pemanggilan pemain ASEAN All Stars. Fans Indonesia tidak setuju jika bintang Timnas Indonesia menghadapi Manchester United. Sementara itu, pengamat sepakbola di luar Indonesia justru berharap pemain-pemain terbaik Indonesia dapat turun di laga nanti,” lanjut akun @markun_chanel69.

1. AFF Masih Akui Indonesia sebagai Anggota Mereka

Lantas, apa kabar di atas benar adanya? Jawabannya hoax alias sama sekali tidak benar. Sejauh ini, AFF tidak melakukan protes terhadap keputusan negara-negara Asia Tenggara soal pemilihan di skuad ASEAN All Stars.

AFF dan pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, yang menentukan siapa-siapa saja pemain yang akan masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu, 28 Mei 2025.

Sejauh ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil, termasuk dua pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri. Dipilihnya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri membuat pencinta sepakbola Tanah Air bahagia.

Sebab, pemain Timnas Indonesia lain seperti Jay Idzes, Ole Romeny dan kawan-kawan bisa fokus untuk menghadapi China dan Jepang di dua laga pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 serta 10 Juni 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Final French Open 2025: Fajar/Fikri vs Unggulan Pertama Korea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement