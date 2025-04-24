AFF Disebut Tidak Akui Timnas Indonesia karena Enggan Lepas Pemain Terbaik ke ASEAN All Stars, Begini Faktanya!

AFF disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

FEDERASI Sepakbola Asia Tenggara (AFF) disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan melepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. Kabar itu disampaikan @markun_chanel69 dan viral di media sosial. “AFF tidak akui Timnas,” tulis narasi yang dibangun akun di atas.

AFF disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. (Foto: @Markun_chanel69)

“Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini memunculkan banyak drama di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul dari pemanggilan pemain ASEAN All Stars. Fans Indonesia tidak setuju jika bintang Timnas Indonesia menghadapi Manchester United. Sementara itu, pengamat sepakbola di luar Indonesia justru berharap pemain-pemain terbaik Indonesia dapat turun di laga nanti,” lanjut akun @markun_chanel69.

1. AFF Masih Akui Indonesia sebagai Anggota Mereka

Lantas, apa kabar di atas benar adanya? Jawabannya hoax alias sama sekali tidak benar. Sejauh ini, AFF tidak melakukan protes terhadap keputusan negara-negara Asia Tenggara soal pemilihan di skuad ASEAN All Stars.

AFF dan pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, yang menentukan siapa-siapa saja pemain yang akan masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu, 28 Mei 2025.

Sejauh ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil, termasuk dua pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri. Dipilihnya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri membuat pencinta sepakbola Tanah Air bahagia.

Sebab, pemain Timnas Indonesia lain seperti Jay Idzes, Ole Romeny dan kawan-kawan bisa fokus untuk menghadapi China dan Jepang di dua laga pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 serta 10 Juni 2025.