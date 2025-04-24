Arsenal Imbang, Liverpool Butuh Berapa Poin Tambahan untuk Juara Liga Inggris 2024-2025?

ARSENAL meraih hasil imbang dalam laga pekan ke-34 Liga Inggris 2024-2025. Liverpool butuh berapa poin tambahan untuk juara Liga Inggris 2024-2025?

Diketahui, Arsenal tengah mengekor Liverpool yang bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Kini, kedua tim berjarak 12 poin di klasemen.

1. Arsenal Ditahan Imbang Crystal Palace

Ya, Arsenal gagal meraih poin penuh saat jamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Emirates, London, pada Kamis (24/4/2025) dini hari WIB.

Pertandingan yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor 2-2. Arsenal sejatinya unggul lebih dahulu via aksi Jakub Kiwior pada menit ketiga. Kemudian, Crystal Palace samakan kedudukan lewat aksi Eberechi Eze (27’).

Jelang akhir laga babak pertama, Arsenal kembali unggul usai Leandro Troassard menjebol gawang tim tamunya pada menit ke-42. Tetapi sayang, kemenangan Arsenal yang sudah di depan mata harus sirna karena Jean-Philippe Mateta cetak gol jelang akhir laga. Tepatnya, pada menit ke-83.