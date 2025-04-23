Perasaan Flavio Silva Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persebaya Surabaya atas Madura United

SURABAYA - Penyerang Persebaya Surabaya, Flavio Silva senang bukan main saat menjadi pencetak gol kemenangan timnya atas Madura United di pekan ke-29 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 20 April 2025 lalu. Flavio pun mempersembahkan gol satu-satunya di laga tersebut untuk sang putri tercinta yang baru saja ulang tahun.

Ya, Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol kemenangan tim berjuluk Bajul Ijo itu dicetak lewat tendangan keras Flavio pada menit ke-68 usai memanfaatkan umpan dari Dejan Tumbas.

1. Perasaan Flavio Silva

Flavio sangat senang bisa membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan di laga tersebut. Apalagi, gol tersebut dicetak pada laga bertajuk derby Jawa Timur (Jatim).

“Itu adalah gol yang bagus, saya senang dapat membantu tim lagi, karena itu adalah akan menambah motivasi lagi. Di pertandingan derby atmosfernya tentu berbeda, dan saya menyukai itu,” kata Flavio, dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Flavio mendedikasikan gol tersebut untuk anak perempuannya. Sebab, putri tercintanya itu baru berulang tahun.

“Saya dedikasikan gol untuk anak perempuan saya dan keluarga saya. Karena dua hari yang lalu adalah hari jadi anak saya,” tutur Flavio.

2. Tengah Gacor

Flavio tampil tajam di dua laga beruntun Persebaya Surabaya, karena sebelumnya dia juga mencetak gol ke gawang Persija Jakarta pada pekan ke-28. Musim ini, dia mengoleksi 28 penampilan dengan delapan gol dan satu assist.