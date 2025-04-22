Kisah Sedih Kevin Diks yang Cedera hingga Berpeluang Absen Bela FC Copenhagen hingga Akhir Musim

KISAH sedih Kevin Diks menarik diulas. Dia alami cedera hingga berpeluang absen bela FC Copenhagen hingga akhir musim.

Rasa sedih ini bahkan turut dirasakan pelatih FC Copenhagen, Jacob Neestrup. Dia prihatin melihat kondisi Kevin Diks yang kemungkinan cedera hingga akhir musim. Meski begitu, Neestrup tetap membuka peluang Kevin untuk bermain jika kondisinya membaik.

1. Kevin Diks Cedera

Kevin Diks mengalami cedera saat bermain dalam pertandingan melawan Brondby IF pada 13 April 2025. Pemain Timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-23 dalam pertandingan tersebut.

Menurut laporan yang beredar, Kevin Diks mengalami cedera cukup parah dan membuatnya diperkirakan menepi hingga musim ini berakhir pada Mei 2025. Dalam dua laga terbaru FC Copenhagen kontra Midtjylland (2-4) dan AGF (3-1), nama Kevin Diks tidak ada dalam daftar susunan pemain.

Situasi ini tentu cukup pelik mengingat ini merupakan musim terakhir Kevin Diks di FC Copenhagen. Diketahui, Kevin Diks akan bergabung dengan Borussia Monchengladbach pada musim depan.