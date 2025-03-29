Usai Timnas Indonesia Kalahkan Bahrain 1-0 di SUGBK, PSSI Dapat Pesan Khusus dari Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan mendapatkan pesan khusus dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan usai Timnas Indonesia sukses menang atas Bahrain dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertama di matchday kedelapan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia atas Bahrain itu dengan skor 1-0. Hasil ini membuat Timnas Indonesia masih jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Bahkan, skuad Garuda masih punya asa untuk finis di posisi runner-up dalam klasemen Grup C. Jika bisa finis di posisi itu, skuad Garuda bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Pesan Presiden Prabowo

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto usai Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Dikatakannya, orang nomor satu di Tanah Air itu terus memberikan dukungan kepada seluruh pemain dan staf pelatih.

"Kemarin pak Presiden datang ke hotel tempat langganan timnas, bapak Presiden datang ketemu seluruh pemain, bahwa saya berada di belakang kalian, apa pun hasilnya. Karena saya tahu tidak mudah, tapi inilah komitmen kita sebagai bangsa harus bersatu," kata Erick Thohir kepada wartawan.

Setelah menyampaikan pesan pendorong semangat kepada skuad Garuda, Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo mengajak PSSI untuk menjaga momentum. Sebab, dua laga tersisa tidak mudah dan harus membutuhkan persiapan matang.

"Setelah pertandingan dia bilang, 'PSSI terima kasih, ayo sekarang kita sama-sama jaga, pemerintah, PSSI, suporter untuk pastikan kita bisa maksimal'," ungkapnya.

"Karena game ke depan antara China dan Jepang itu tak mudah, kita harus punya 3 poin minimal. Tentu tergantung dari hasil tim lain, untuk itu kita bisa apakah rank 3 atau 4, dan kita masuk round 4," lanjut Erick.