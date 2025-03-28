Joey Pelupessy Pastikan Siap Kapan pun Dibutuhkan Timnas Indonesia

JOEY Pelupessy memastikan akan selalu siap memenuhi panggilan ke Timnas Indonesia kapan pun dibutuhkan. Ia bangga dapat berkontribusi untuk Tim Merah Putih.

Pelupessy baru saja debut untuk Timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain di matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia bahkan tampil 90 menit pada pertandingan itu.

1. Sorotan

Joey Pelupessy beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Penampilannya di lini tengah menjadi sorotan banyak orang. Sebab, peran Pelupessy memberikan keseimbangan di skuad Garuda, baik dalam serangan mau pun bertahan.

"Apa lagi yang bisa saya katakan? Ini adalah perasaan yang sangat spesial, saya pikir main di Jakarta, main di kandang, memang serasa main di rumah sendiri, momen spesial nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan di sini," kata Pelupessy, dikutip Jumat (28/3/2025).

2. Siap

Timnas Indonesia akan melakoni laga penting pada sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Timnas China dan Timnas Jepang. Pelupessy menegaskan kapan pun skuad asuhan Patrick Kluivert membutuhkannya, maka ia selalu siap.

"Jika sepanjang saya bisa membantu Timnas Indonesia, tentu saya beri apa pun untuk Timnas Indonesia,” tegas Pelupessy.