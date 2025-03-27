Menanti Debut 2 Pemain Baru Timnas Indonesia saat Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MENANTI debut 2 pemain baru Timnas Indonesia saat lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ada Emil Audero.

Ya, laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025. Bakal ada pemain baru yang debut untuk Timnas Indonesia pada laga tersebut.

1. Pemain Anyar Timnas Indonesia

Seperti diketahui, ada tiga pemain baru yang telah melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka adalah Joey Pelupessy, Dean James, dan Ole Romeny yang berhasil mencetak dua gol dalam dua laga.

Sementara itu, ada dua pemain yang hanya mengisi bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Dua pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi yang berperan sebagai kiper, dan Septian Bagaskara yang berposisi penyerang.

Septian Bagaskara masuk daftar skuad Garuda saat Indonesia bermain lawan Australia. Sementara itu, di laga melawan Bahrain, namanya tidak masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia.

2. Emil Audero

Nama Emil Audero sebelumnya digadang-gadang bakal bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, usai skuad Garuda kalah 1-5 dari Australia. Namun, Marten Paes tetap dipercaya berada di bawah mistar gawang saat menjamu Bahrain.

Peluang Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan China sangat besar. Sebab, Marten Paes harus absen setelah mendapat kartu kuning ketika menghadapi Bahrain. Akumulasi kartu membuatnya terpaksa melewati satu pertandingan.