Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menanti Debut 2 Pemain Baru Timnas Indonesia saat Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |10:22 WIB
Menanti Debut 2 Pemain Baru Timnas Indonesia saat Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Emil Audero kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MENANTI debut 2 pemain baru Timnas Indonesia saat lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ada Emil Audero.

Ya, laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025. Bakal ada pemain baru yang debut untuk Timnas Indonesia pada laga tersebut.

Septian Bagaskara @persikfcofficial

1. Pemain Anyar Timnas Indonesia

Seperti diketahui, ada tiga pemain baru yang telah melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka adalah Joey Pelupessy, Dean James, dan Ole Romeny yang berhasil mencetak dua gol dalam dua laga.

Sementara itu, ada dua pemain yang hanya mengisi bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Dua pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi yang berperan sebagai kiper, dan Septian Bagaskara yang berposisi penyerang.

Septian Bagaskara masuk daftar skuad Garuda saat Indonesia bermain lawan Australia. Sementara itu, di laga melawan Bahrain, namanya tidak masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia.

2. Emil Audero

Emil Audero cuma butuh 16 hari untuk mendapatkan paspor Indonesia @pssi

Nama Emil Audero sebelumnya digadang-gadang bakal bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, usai skuad Garuda kalah 1-5 dari Australia. Namun, Marten Paes tetap dipercaya berada di bawah mistar gawang saat menjamu Bahrain.

Peluang Emil Audero untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan China sangat besar. Sebab, Marten Paes harus absen setelah mendapat kartu kuning ketika menghadapi Bahrain. Akumulasi kartu membuatnya terpaksa melewati satu pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Artem Dovbyk Tolak Mentah-Mentah Premier League, Pilih Setia bersama AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement