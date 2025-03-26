Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Sindir Pelatih Timnas Bahrain yang Sombong Ingin Bikin Nangis Suporter Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |11:19 WIB
Justin Hubner Sindir Pelatih Timnas Bahrain yang Sombong Ingin Bikin Nangis Suporter Timnas Indonesia
Justin Hubner membantu Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner menyindir pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, yang sombong ingin bikin menangis suporter Timnas Indonesia. Bek 21 tahun itu mengatakan kemenangan 1-0 Timnas Indonesia sebagai karma Bahrain yang tak menghormati skuad Garuda.

"Inilah yang terjadi ketika Anda (Bahrain) tidak menghormati kami," kata Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5.

Justin Hubner sindir pelatih Timnas Bahrain. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
Justin Hubner sindir pelatih Timnas Bahrain. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Sebelum laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, pelatih Bahrain Dragan Talajic beberapa kali melemparkan psywar di sesi konferensi pers. Pelatih asal Kroasia ini menyindir Timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain Belanda, sekalipun Indonesia memiliki 300 juta penduduk.

"Saya menyaksikan banyak pertandingan Timnas Indonesia. Namun, setiap saya menyaksikannya, selalu ada dua pemain baru. Hanya saja, bukan dari Indonesia melainkan dari Belanda atau Inggris," kata Dragan Talajic dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Senin 24 Maret 2025.

"Anda memiliki 300 juta penduduk tapi membawa pemain dari Belanda," lanjut eks pelatih Muangthong United ini.

Tak sampai di situ sindiran yang dilepas pelaih 59 tahun. Ia bahkan mengaku siap membuat menangis suporter Timnas Indonesia, tentunya dengan membawa Bahrain meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
