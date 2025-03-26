Takjub Lihat Aksi Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Patrick Kluivert: Saya Kehabisan Kata-Kata!

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa melempar pujian kepada sang pemain, Rizky Ridho, yang berman gemilang melawan Timnas Bahrain, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Patrick Kluivert bahkan kehabisan kata-kata untuk bek milik Persija Jakarta tersebut.

Setelah cuma menjadi pemain pelapis di laga Australia vs Timnas Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025, Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam. Mentas sebagai salah satu dari bek tengah, eks pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa.

Rizky Ridho peluk Thom Haye kelar laga Tminas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

1. Rizky Ridho Selamatkan Gawang Timnas Indonesia dari Kebobolan

Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang Timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah mati langkah.

"Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat," kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers kelar pertandingan, Selasa 25 Maret 2025.

"Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji," lanjut pelatih asal Belanda ini.

Patrick Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 sentimeter ini semakin bersinar ke depannya jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini.