Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takjub Lihat Aksi Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Patrick Kluivert: Saya Kehabisan Kata-Kata!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |04:06 WIB
Takjub Lihat Aksi Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Patrick Kluivert: Saya Kehabisan Kata-Kata!
Rizky Ridho bermain luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa melempar pujian kepada sang pemain, Rizky Ridho, yang berman gemilang melawan Timnas Bahrain, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Patrick Kluivert bahkan kehabisan kata-kata untuk bek milik Persija Jakarta tersebut.

Setelah cuma menjadi pemain pelapis di laga Australia vs Timnas Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025, Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam. Mentas sebagai salah satu dari bek tengah, eks pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa.

Rizky Ridho peluk Thom Haye kelar laga Tminas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Rizky Ridho peluk Thom Haye kelar laga Tminas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

1. Rizky Ridho Selamatkan Gawang Timnas Indonesia dari Kebobolan

Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang Timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah mati langkah.

"Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat," kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers kelar pertandingan, Selasa 25 Maret 2025.

"Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji," lanjut pelatih asal Belanda ini.

Patrick Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 sentimeter ini semakin bersinar ke depannya jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527/john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192473/ole_romeny_gagal_membantu_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_oleromeny-ItTz_large.jpg
Kisah Ole Romeny Kesampingkan Rasa Sakit demi Bela Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192467/ole_romeny_gagal_meloloskan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_aldi_chandra_okezone-PSsi_large.jpg
Kisah Pedih Ole Romeny di 2025: Patah Kaki hingga Gagal Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/51/1660929/pengprov-lemkari-bali-dikukuhkan-700-karateka-bali-ikuti-gashuku-provinsi-xhn.webp
Pengprov Lemkari Bali Dikukuhkan, 700 Karateka Bali Ikuti Gashuku Provinsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_16_juara_piala_aff_futsa.jpg
Ini Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement