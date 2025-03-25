Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Patrick Kluivert Usai Sepekan Tangani Timnas Indonesia Berlaga

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |09:34 WIB
Curhat Patrick Kluivert Usai Sepekan Tangani Timnas Indonesia Berlaga
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

CURHAT Patrick Kluivert usai sepekan jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia merasa ada banyak hal baik di dalam tim maupun kepengurusan yang didapatnya.

Patrick Kluivert pun menilai hasil baik bisa didapatkan Timnas Indonesia secara bersama-sama. Tak ayal, dia kini turut optimistis menatap laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang akan bergulir malam ini.

Patrick Kluivert saat pimpin sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia PSSI

1. Latih Timnas Indonesia

Ya, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia selama sepekan. Namun, ia harus menelan pil pahit dalam tugas pertamanya menggantikan Shin Tae-yong.

Pasalnya, Timnas Indonesia kena bantai Australia dalam pertandingan ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Main di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia.

2. Kesan

Selama tujuh hari menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert merasakan hal yang campur aduk. Dia merasa ada banyak hal baik di dalam tim maupun kepengurusan.

Tetapi di sisi lain, Kluivert tak bisa menyembunyikan perasaannya yang kecewa karena kalah dari Australia. Meski begitu, Kluivert tetap memastikan bahwa timnya telah berlatih dengan baik.

"Di pekan pertama sebenarnya sangat bagus, meskipun hasil melawan Australia mengecewakan buat semua. Tapi kami berlatih dengan baik, kita punya perasaan bahwa kita bisa meraih hasil bagus bersama-sama," kata Kluivert di Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa dalam upaya meraih hasil terbaik, seluruh lapisan harus bersatu. Sebab, ini akan menciptakan atmosfer yang bagus dan bisa memberi semangat para pemain untuk meraih hasil terbaik.

"Terpenting adalah kita harus berusaha bersama-sama, pelatih, pemain, ofisial, para pendukung semuanya harus bersatu. Kita harus berupaya mendapatkan hasil terbaik, hanya itu yang bisa kita tunjukan," tuturnya.

 

