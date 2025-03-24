Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Dukung Alex Pastoor Jadi Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Alih Fungsi sebagai Pelatih Striker

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |03:59 WIB
Masyarakat Indonesia Dukung Alex Pastoor Jadi Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Alih Fungsi sebagai Pelatih Striker
Alex Pastoor (kiri) diminta jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia mendukung Alex Pastoor menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia, sedangkan Patrick Kluivert beralih fungsi sebagai pelatih striker. Wacana ini muncul berdasarkan apa yang terjadi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan sesi latihan skuad Garuda terkini.

1. Alex Pastoor Lebih Aktif ketimbang Patrick Kluivert

Saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB, terlihat Patrick Kluivert hanya sibuk memegang dagunya. Sementara di sisi lain, Alex Pastoor sibuk memberi instruksi kepada para pemain Timnas Indonesia.

Di sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar pada Sabtu 22 Maret 2025, Alex Pastoor juga terlihat bercanda dengan para pemain skuad Garuda. Banyak yang melihat lagi sosok Shin Tae-yong di dalam diri Alex Pastoor, karena pelatih asal Belanda dinilai memiliki sosok kebapakan layaknya STY.

Alex Pastoor diminta jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert
Alex Pastoor diminta jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert

“Enggak perlu pecat Patrick Kluivert pak. Turunin aja posisinya, tapi naikin Alex Pastoor jadi head coach,” tulis akun @futboll.indonesiaa, mengomentari unggahan pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan staf pelatih Timnas Indonesia.

“Boleh tuh Alex Pastoor jadi head coach, Patrick Kluivert jadi pelatih striker,” lanjut akun @aryaaa83.

Secara pengalaman melatih, Alex Pastoor jauh lebih tinggi ketimbang Patrick Kluivert. ia berpengalaman membawa tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192118/john_herdman_layak_didukung_selama_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-f1we_large.jpg
Pengamat Minta Publik Dukung John Herdman jika Sudah Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192116/john_herdman_baru_akan_resmi_diperkenalkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_pada_januari_2026-alJG_large.jpg
Penyebab John Herdman Baru Akan Resmi Diperkenalkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192148/john_herdman-3Xdr_large.jpg
Gaya John Herdman Disebut Mirip Mourinho: Ahli Psywar yang Siap Guncang Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192113/john_herdman_akan_diperkenalkan_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_pada_januari_2026-qnpD_large.jpg
John Herdman Bakal Diperkenalkan PSSI sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Bocorkan Rahasia Jadi Bek Andalan Serie A: Jauhi Pesta dan Alkohol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement