Masyarakat Indonesia Dukung Alex Pastoor Jadi Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Alih Fungsi sebagai Pelatih Striker

MASYARAKAT Indonesia mendukung Alex Pastoor menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia, sedangkan Patrick Kluivert beralih fungsi sebagai pelatih striker. Wacana ini muncul berdasarkan apa yang terjadi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan sesi latihan skuad Garuda terkini.

1. Alex Pastoor Lebih Aktif ketimbang Patrick Kluivert

Saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB, terlihat Patrick Kluivert hanya sibuk memegang dagunya. Sementara di sisi lain, Alex Pastoor sibuk memberi instruksi kepada para pemain Timnas Indonesia.

Di sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar pada Sabtu 22 Maret 2025, Alex Pastoor juga terlihat bercanda dengan para pemain skuad Garuda. Banyak yang melihat lagi sosok Shin Tae-yong di dalam diri Alex Pastoor, karena pelatih asal Belanda dinilai memiliki sosok kebapakan layaknya STY.

Alex Pastoor diminta jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert

“Enggak perlu pecat Patrick Kluivert pak. Turunin aja posisinya, tapi naikin Alex Pastoor jadi head coach,” tulis akun @futboll.indonesiaa, mengomentari unggahan pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan staf pelatih Timnas Indonesia.

“Boleh tuh Alex Pastoor jadi head coach, Patrick Kluivert jadi pelatih striker,” lanjut akun @aryaaa83.

Secara pengalaman melatih, Alex Pastoor jauh lebih tinggi ketimbang Patrick Kluivert. ia berpengalaman membawa tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City.