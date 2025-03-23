3 Calon Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025, Nomor 1 Miliano Jonathans!

SEBANYAK 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025 akan diulas Okezone. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan.

Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karier cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di era Erick Thohir adalah Jay Idzes, Mees Hilgers, Kevin Diks hingga yang terbaru Emil Audero.

Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. Okezone memprediksi, tiga pemain keturunan tambahan di bawah ini berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025:

3. Tristan Gooijer (PEC Zwolle)

Tristan Gooijer yang memiliki tato bertuliskan kata “keluarga” di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali. Baru-baru ini dalam wawancara dengan Voetbal International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini mengikuti terus perkembangan Timnas Indonesia.

“Saya respek terhadap sepakbola Indonesia. Saya melihat perkembangan Timnas Indonesia,” kata Tristan Gooijer, Okezone mengutip dari Voetbal International.

Pemain yang dalam pemulihan cedera lutut ini dapat bermain di banyak posisi. Pemain bertinggi badan 185 sentimeter ini dapat diperankan sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah.