Apresiasi Shin Tae-yong, Patrick Kluivert Bicara soal Masyarakat Indonesia yang Taruh Harapan Besar kepadanya

REAKSI Patrick Kluivert soal masyarakat Indonesia yang taruh harapan besar untuk bawa Timnas Indonesia berjaya menarik diulas. Pelatih anyar Timnas Indonesia itu pun janjikan hal ini.

Ya, Patrick Kluivert mengetahui publik sepakbola Tanah Air menaruh harapan besar kepadanya. Untuk itu, dia akan berusaha memberikan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin.

1. Tantangan Pertama

Patrick Kluivert akan menjalani tugas pertamanya untuk memimpin Timnas Indonesia saat melawan Australia. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025.

Patrick Kluivert mengatakan akan bekerja keras membawa perubahan dalam Timnas Indonesia. Dia pun mengapresiasi pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang telah membawa Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sejauh ini.

"Jika saya bisa, tentu saja saya telah berusaha sebaik mungkin. Itu tidak mudah, pelatih Shin Tae-yong telah berada di sana selama lima tahun," ucap Patrick dalam konferensi pers jelang laga, Rabu (19/3/2025).

"Ia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ia memperoleh banyak rasa hormat di Indonesia dan sangat dihormati," tambahnya.

2. Persiapan

Patrick Kluivert mengatakan persiapan Timnas Indonesia berjalan baik sejauh ini, meskipun hanya dua hari. Menurutnya, hal itu bukan menjadi persoalan yang terlalu besar.

"Kami memiliki latihan dua hari, pemain datang cukup terlambat, tetapi sekali lagi ini bukan alasan, juga pemain dari Australia datang terlambat, dari Eropa atau apa pun, tetapi kami siap dan itu yang terpenting," ucap Kluivert.