Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!

Timnas Indonesia siap menantang Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Dua laga krusial yang dijalani Timnas Indonesia ini dapat disaksikan secara live dan eksklusif di GTV!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia yang merupakan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan disiarkan pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 14.30 WIB. Pertandingan ini takkan berjalan mudah bagi Timnas Indonesia karena dilangsungkan di markas lawan, tepatnya di Sydney Football Stadium.

Patrick Kluivert saat pimpin sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Setelah memimpin sesi latihan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan optimismenya. Ia siap mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Timnas Australia.

“Kami datang ke sini (Australia) untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif,” kata Patrick Kluivert, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (19/3/2025).

Sementara pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 19.00 WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di lanjutan matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti biasa, laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Patrick Kluivert dijamin akan memberikan strategi baru untuk Timnas Indonesia dalam dua laga di atas. Ditambah lagi dengan kehadiran pemain baru seperti Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupessy, dan Dean James, yang siap menambah kekuatan Timnas Indoensia di lapangan!