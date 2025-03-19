Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |13:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!
Timnas Indonesia siap menantang Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Dua laga krusial yang dijalani Timnas Indonesia ini dapat disaksikan secara live dan eksklusif di GTV!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia yang merupakan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan disiarkan pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 14.30 WIB. Pertandingan ini takkan berjalan mudah bagi Timnas Indonesia karena dilangsungkan di markas lawan, tepatnya di Sydney Football Stadium.

Patrick Kluivert saat pimpin sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Patrick Kluivert saat pimpin sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Setelah memimpin sesi latihan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan optimismenya. Ia siap mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Timnas Australia.

“Kami datang ke sini (Australia) untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif,” kata Patrick Kluivert, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (19/3/2025).

Sementara pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 19.00 WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di lanjutan matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti biasa, laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Patrick Kluivert dijamin akan memberikan strategi baru untuk Timnas Indonesia dalam dua laga di atas. Ditambah lagi dengan kehadiran pemain baru seperti Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupessy, dan Dean James, yang siap menambah kekuatan Timnas Indoensia di lapangan!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_voli_putra_indonesia_menumbangkan_filipina.jpg
PBVSI Tunjuk Pelatih Brasil Tangani Timnas Voli Putra Indonesia, Bidik Target ke Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement