Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Pelatih Lokal Timnas Indonesia Pendamping Patrick Kluivert Tak Kunjung Diperkenalkan Akhirnya Terungkap

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |08:03 WIB
Alasan Pelatih Lokal Timnas Indonesia Pendamping Patrick Kluivert Tak Kunjung Diperkenalkan Akhirnya Terungkap
Patrick Kluivert berbincang dengan staf pelatihnya di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN pelatih lokal Timnas Indonesia pendamping Patrick Kluivert tak kunjung diperkenalkan akhirnya terungkap. Hal itu diutarakan petinggi klub Semen Padang yakni Andre Rosiade.

PSSI sebelumnya menuturkan akan memperkenalkan sosok pelatih lokal pada akhir Februari 2025. Delapan nama disebut-sebut telah diwawancara langsung oleh Kluivert dan jajarannya.

1. Pelatih Fisik

sofie imam foto pssi.jpg

Akan tetapi, hingga jelang laga kontra Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, nama pelatih lokal tak kunjung diungkap. Malahan, PSSI mengumumkan Sofie Imam Faizal sebagai pelatih fisik.

Hal itu menjadi pertanyaan besar. Andre, dalam acara Catatan Demokrasi tvOne, kemudian mengaku sudah meminta keterangan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

"Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba dan memberikan berbagai pelatih ke tim Kluivert, sudah banyak yang diwawancarai," kata Andre, dikutip Rabu (19/3/2025).

"Kenapa tidak dipilih? Informasi ordal (orang dalam) yang saya dapatkan, Patrick Kluivert dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Timnas Futsal Indonesia Jadi Sorotan Dunia Jelang Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement