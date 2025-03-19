Alasan Pelatih Lokal Timnas Indonesia Pendamping Patrick Kluivert Tak Kunjung Diperkenalkan Akhirnya Terungkap

ALASAN pelatih lokal Timnas Indonesia pendamping Patrick Kluivert tak kunjung diperkenalkan akhirnya terungkap. Hal itu diutarakan petinggi klub Semen Padang yakni Andre Rosiade.

PSSI sebelumnya menuturkan akan memperkenalkan sosok pelatih lokal pada akhir Februari 2025. Delapan nama disebut-sebut telah diwawancara langsung oleh Kluivert dan jajarannya.

1. Pelatih Fisik

Akan tetapi, hingga jelang laga kontra Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, nama pelatih lokal tak kunjung diungkap. Malahan, PSSI mengumumkan Sofie Imam Faizal sebagai pelatih fisik.

Hal itu menjadi pertanyaan besar. Andre, dalam acara Catatan Demokrasi tvOne, kemudian mengaku sudah meminta keterangan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

"Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba dan memberikan berbagai pelatih ke tim Kluivert, sudah banyak yang diwawancarai," kata Andre, dikutip Rabu (19/3/2025).

"Kenapa tidak dipilih? Informasi ordal (orang dalam) yang saya dapatkan, Patrick Kluivert dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia," imbuhnya.