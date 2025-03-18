Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenang Shin Tae-yong, Rafael Struick: Dia Punya Dampak Besar bagi Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |11:41 WIB
Shin Tae-yong dan Rafael Struick. (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong dan Rafael Struick. (Foto: PSSI)
A
A
A

SYDNEY – Striker Timnas Indonesia, Rafael Struick, mengenang sosok Shin Tae-yong yang pernah melatihnya. Dia pun akui ada dampak besar yang diberikan Shin Tae-yong bagi Timnas Indonesia.

Rafael Struick pun mengapresiasi jasa besar yang telah diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, Shin Tae-yong memiliki dampak signifikan bagi perkembangan Skuad Garuda.

Shin Tae-yong tiba di Jakarta (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

1. Dipecat PSSI

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong resmi dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025, meski masih memiliki kontrak hingga 2027. Posisinya kemudian digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert.

Meskipun kini tak lagi menukangi Timnas Indonesia, Struick mengaku tetap menjalin hubungan baik dengan Shin Tae-yong. Dia juga mengungkapkan bahwa sang pelatih selalu memberikan dukungan penuh kepadanya.

“Saya memiliki hubungan yang baik dengan Shin Tae-yong karena saya memulai perjalanan ini bersamanya,” ujar Struick, dikutip dari situs resmi AFC, Selasa (18/3/2025).

“Dia selalu jujur dan terbuka kepada saya. Dia percaya bahwa saya bisa menjadi pemain yang lebih baik. Saya sangat menghargai semua yang telah dia lakukan untuk saya,” tambahnya.

2. Dampak Shin Tae-yong

Rafael Struick juga menegaskan bahwa Shin Tae-yong telah memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Hal itu terbukti dari berbagai pencapaian yang telah diraih Skuad Garuda di bawah kepemimpinannya.

Di antaranya, ada lonjakan peringkat FIFA yang signifikan yang dialami Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda pun tengah bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Dia memiliki dampak besar bagi Indonesia, dan saya ingin berterima kasih kepadanya. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga sangat menghormatinya,” ujar Struick.

 

Halaman:
1 2
      
