HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Leicester City vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang 3-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |05:35 WIB
Hasil Leicester City vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang 3-0!
Suasana laga Leicester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)
A
A
A

LEICESTER – Kemenangan telak berhasil diraih Manchester United atas Leicester City di pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025, Senin (17/3/2025) dini hari WIB. Bermain di King Power Stadium, Leicester, tim berjuluk Setan Merah itu tepatnya menang dengan skor 3-0.

Tambahan 3 poin dari kandang Leicester itu membuat Man United kini menempati posisi 13 dengan 37 poin. Sementara Leicester tertahan di zona degradasi, tepatnya urutan ke-19 dengan 17 angka.

Jalannya Pertandingan

Man United tampil luar biasa saat bermain di markas The Foxes –julukan Leicester City. Terbukti Man United berhasil unggul sejak menit 28 berkat gol dari Rasmus Hojlund.

Man United lantas menutup babak pertama dengan kondisi unggul 1-0 atas tim tuan rumah. Memasuki babak kedua, Man United pun berhasil menambah keunggulan via Alejandro Garnacho.

Garnacho mencatatkan namanya di papan skor pada menit 67. Lalu gol ketiga Setan Merah dicetak oleh Bruno Fernandes di menit 90.

Leicester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)
Leicester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Fernandes sendiri menjadi bintang kemenangan Man United atas Leicester. Sebab selain mencetak gol, pemain asal Portugal itu turut menyumbang dua assist.

Sementara itu, Leicester tampaknya akan kembali degradasi ke Championship setelah kekalahan ke-13 dalam 14 pertandingan terakhir mereka. Hal itu membuat mereka berada di posisi kedua dari bawah dan sembilan poin dari zona aman.

 

Halaman:
1 2
      
