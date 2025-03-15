Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Usai Lawan Australia, Begini Syarat Utamanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |10:57 WIB
Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Usai Lawan Australia, Begini Syarat Utamanya!
Timnas Indonesia naik ke posisi 2 Grup C jika menang atas Australia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bakal naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi.

Sebelum membahas apa saja syarat yang harus dipenuhi, kita lihat dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday keenam. Posisi puncak ditempati Timnas Jepang yang mengoleksi 16 angka.

Timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
Timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Skuad asuhan Hajime Moriyasu itu begitu superior dengan catatan lima menang dan satu imbang dari enam laga. Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Posisi dua merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Mengekor di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mendulang enam angka. Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi karena unggul produktivitas gol (enam berbanding tiga gol). Sementara dengan Bahrain dan China, Timnas Indonesia unggul selisih gol.

1. Timnas Indonesia Wajib Menang atas Timnas Australia

Timnas Indonesia wajib menang atas Timnas Australia jika ingin naik ke posisi dua. Meski laga digelar di markas lawan yakni Sydney Football Stadium, peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka.

Selain Timnas Australia kehilangan banyak pemain karena cedera, Timnas Indonesia semakin kuat. Setidaknya ada empat pemain keturunan tambahan yang siap tempur melawan Timnas Australia, yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy dan Ole Romeny.

 

Telusuri berita bola lainnya
