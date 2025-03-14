Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Live di Mana?

JADWAL siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas China di lanjutan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di King Saud University Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Jumat 21 Maret 2025 pukul 01.15 WIB akan disiarkan secara live di channel Sportstars dan streaming di Vision+.

1. Timnas Arab Saudi Menang 2-1 atas Timnas China di Pertemuan Pertama

Ini merupakan pertemuan kedua mereka di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama yang berlangsung di markas China pada September 2024, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- menang 2-1.

Timnas Arab Saudi menang 2-1 di markas China. (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Kemenangan itu masuk kategori fantastis karena Timnas Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit 35 setelah Mohammed Kano menerima kartu merah. Namun, itu menjadi satu-satunya kemenangan yang dicetak Timnas Arab Saudi dalam enam laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam lima laga lainnya, Timnas Arab Saudi hanya mendapatkan tiga imbang dan dua kalah. Bahkan semenjak ditangani Herve Renard pada matchday kelima, Arab Saudi belum pernah menang (satu imbang dan satu kalah).

Ada satu catatan buruk lain yang diemban Saleem Al Dawsari dan kawan-kawan jelang duel yang digelar pekan depan tersebut. Dalam tiga laga kandang yang sudah dijalani di Grup C, Timnas Arab Saudi belum pernah menang dengan rincian dua imbang dan satu kalah.

2. Timnas China dalam Tren Positif

Di sisi lain, kepercayaan diri Timnas China justru sedang tinggi-tingginya. Dalam tiga laga terakhir, China mengemas enam angka dari maksimal sembilan poin yang berhasil disabet.