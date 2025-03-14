Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Pemain Bahrain Ketar-ketir Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |02:05 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Pemain Bahrain Ketar-ketir Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Kiper Timnas Bahrain, Sayed Mohammed Jaffer. (Foto: Instagram/s.m.jaafar)
MANAMA – Kiper Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Sayed Mohammed Jaffer ketar-ketir jelang menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya Jaffer merasa Timnas Indonesia saat ini sama sulitnya seperti melawan Jepang.

Timnas Bahrain akan menjalani dua pertandingan penting di lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua laga tersebut adalah bertandang ke Jepang (20/3/2025) dan Indonesia (25/3/2025) mendatang.

1. Lawan Timnas Indonesia Makin Sulit

Bagi The Reds -julukan Timnas Bahrain, meraih poin dalam dua pertandingan itu penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Bahrain memiliki koleksi enam poin, sama dengan tim peringkat ketiga di klasemen sementara, Indonesia.

Namun, Timnas Bahrain masih kalah secara selisih gol. Sebab itu, Jaffer mengingatkan rekan-rekannya untuk waspada terhadap dua pertandingan mendatang. Kiper berusia 39 tahun itu mengakui laga melawan Indonesia maupun Jepang sama sulitnya.

Timnas Bahrain untuk lawan Jepang dan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainnt)
Timnas Bahrain untuk lawan Jepang dan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainnt)

“Ini akan menjadi dua pertandingan yang sulit, tetapi kami tahu bagaimana mengatasinya, kami harus berjuang dan bermain untuk peluang kami,” kata Jaffer dikutip dari Gulf Daily News (GDN), Jumat (14/3/2025).

"Kami tahu Jepang adalah tim yang sangat besar; mereka hampir lolos dan ingin menjamin kemenangan melawan kami, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan berjuang dan kami akan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari pertandingan ini,” sambungnya.

2. Tetap Optimis

Seperti kata Jaffer, Timnas Jepang sedang berambisi menjamin tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 16 poin.

 

