Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kapan Drawing Perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:38 WIB
Kapan Drawing Perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025?
Temukan jawaban kapan drawing perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025? (Foto: AFC)
A
A
A

KAPAN drawing perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025? Simak dalam artikel ini.

AFC Champions League Elite 2024-2025 sudah memasuki babak perempatfinal. Delapan klub siap bersaing untuk gelar juara yakni Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr, Al Sadd, Yokohama F Marinos, Kawasaki Frontale, Buriram United, dan Gwangju FC.

1. Format

Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)
Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)

Ke delapan tim itu akan bermain di Arab Saudi pada babak perempatfinal, semifinal, hingga final. AFC menetapkan Negara Petro Dollar itu sebagai tuan rumah dalam format home tournament.

Ada pun, babak perempatfinal dijadwalkan berlangsung pada 25-27 April dan semifinal pada 29-30 April. Final akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 3 Mei 2025.

2. Drawing

Delapan kesebelasan itu tengah menanti siapa lawan di babak perempatfinal. Dua tim, yakni Al Hilal dan Yokohama F Marinos sudah lebih dulu masuk bagan dan enam tim lain menanti nasib.

Hal itu tidak terlepas dari prestasi keduanya musim lalu di AFC Champions League. Al Hilal dikalahkan Al Ain yang kemudian menjadi juara, pada babak semifinal. Sedangkan, Marinos adalah runner up.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/261/3135242/cristiano_ronaldo_jadi_sorotan_setelah_al_nassr_kalah_2_3_dari_kawasaki_frontale-R52y_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan Setelah Al Nassr Kalah 2-3 dari Kawasaki Frontale di Semifinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/261/3134089/al_nassr_menang_telak_4_1_atas_yokohama_f_marinos_di_perempatfinal_afc_champions_league_elite_2024_2025-pLtC_large.jpg
Hasil Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Perempatfinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025: Cristiano Ronaldo Dkk Menang 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3133966/cristiano_ronaldo_siap_menghadapi_sandy_walsh-lyi2_large.jpg
Yokohama F Marinos vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Siap Hadapi Sandy Walsh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3134044/cristiano_ronaldo_kala_membela_al_nassr-7agC_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Liga Champions Asia Elite 2024-2025 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657397/perahu-naga-rebut-medali-emas-ke78-indonesia-dekati-target-sea-games-2025-mwa.webp
Perahu Naga Rebut Medali Emas ke-78, Indonesia Dekati Target SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/triathlon_sea_games_2025.jpg
Triathlon Indonesia Sumbang Emas ke-76 di SEA Games 2025, Target Makin Dekat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement