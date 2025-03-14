Kapan Drawing Perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025?

KAPAN drawing perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025? Simak dalam artikel ini.

AFC Champions League Elite 2024-2025 sudah memasuki babak perempatfinal. Delapan klub siap bersaing untuk gelar juara yakni Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr, Al Sadd, Yokohama F Marinos, Kawasaki Frontale, Buriram United, dan Gwangju FC.

1. Format

Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)

Ke delapan tim itu akan bermain di Arab Saudi pada babak perempatfinal, semifinal, hingga final. AFC menetapkan Negara Petro Dollar itu sebagai tuan rumah dalam format home tournament.

Ada pun, babak perempatfinal dijadwalkan berlangsung pada 25-27 April dan semifinal pada 29-30 April. Final akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 3 Mei 2025.

2. Drawing

Delapan kesebelasan itu tengah menanti siapa lawan di babak perempatfinal. Dua tim, yakni Al Hilal dan Yokohama F Marinos sudah lebih dulu masuk bagan dan enam tim lain menanti nasib.

Hal itu tidak terlepas dari prestasi keduanya musim lalu di AFC Champions League. Al Hilal dikalahkan Al Ain yang kemudian menjadi juara, pada babak semifinal. Sedangkan, Marinos adalah runner up.