Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs PSV Eindhoven 2-2, Lille vs Borussia Dortmund 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |05:07 WIB
Hasil 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs PSV Eindhoven 2-2, Lille vs Borussia Dortmund 1-2
Suasana laga Arsenal vs PSV Eindhoven di Liga Champions 2024-2025. (Foto: UEFA)
A
A
A

SEBANYAK empat laga lanjutan leg II 16 besar Liga Champions 2024-2025 baru saja dimainkan pada Kamis (13/3/2025) dini hari WIB. Hasilnya, Arsenal hingga Borussia Dortmund berhasil menang dan memastikan diri lolos ke babak perempatfinal.

Saat berita ini dibuat, laga Atletico Madrid vs Real Madrid masih berlanjut. Kondisinya Atletico menang 1-0 di waktu normal, sehingga secara agregat kedua tim sama kuat 1-1 hingga laga dilanjutkan ke babak tambahan.

1. Arsenal vs PSV

PSV menjalani misi mustahil saat bertandang ke markas Arsenal. Bagaimana tidak, bertanding di Stadion Emirates, PSV harus mengejar kekalahan 1-7 dari leg pertama yang dimainkan di kandang mereka sendiri.

Meski begitu sulit, nyatanya PSV tetap bermain ngotot di markas Arsenal tersebut. Alhasil klub asal Belanda itu sukses menahan Arsenal dengan skor 2-2.

Dengan hasil imbang itu, Arsenal memastikan diri lolos ke perempatfinal Liga Champions 2024-2025 dengan skor agregat 9-3. PSV yang tersingkir setidaknya tak kalah memalukan di kandang lawan.

2. LOSC Lille vs Borussia Dortmund

LOSC Lille vs Borussia Dortmund. (Foto: UEFA)
LOSC Lille vs Borussia Dortmund. (Foto: UEFA)

Dortmund sukses menumbangkan Lille di hadapan pendukungnya sendiri. Bertarung di Stadion Pierre-Mauroy, tim berjuluk Die Borussen tersebut tepatnya menang dengan skor 2-1.

Secara agregat, Dortmund berhak lolos ke perempatfinal. Pasalnya klub Bundesliga itu unggul dengan skor 3-2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656649/resmi-sumardji-mundur-dari-kursi-manajer-timnas-indonesia-wmn.webp
Resmi, Sumardji Mundur dari Kursi Manajer Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_futsal_putri_indonesia_vs_thailand.jpg
Sejarah! Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Final SEA Games 2025 usai Tumbangkan Thailand via Adu Penalti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement