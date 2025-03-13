Hasil 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Arsenal vs PSV Eindhoven 2-2, Lille vs Borussia Dortmund 1-2

SEBANYAK empat laga lanjutan leg II 16 besar Liga Champions 2024-2025 baru saja dimainkan pada Kamis (13/3/2025) dini hari WIB. Hasilnya, Arsenal hingga Borussia Dortmund berhasil menang dan memastikan diri lolos ke babak perempatfinal.

Saat berita ini dibuat, laga Atletico Madrid vs Real Madrid masih berlanjut. Kondisinya Atletico menang 1-0 di waktu normal, sehingga secara agregat kedua tim sama kuat 1-1 hingga laga dilanjutkan ke babak tambahan.

1. Arsenal vs PSV

PSV menjalani misi mustahil saat bertandang ke markas Arsenal. Bagaimana tidak, bertanding di Stadion Emirates, PSV harus mengejar kekalahan 1-7 dari leg pertama yang dimainkan di kandang mereka sendiri.

Meski begitu sulit, nyatanya PSV tetap bermain ngotot di markas Arsenal tersebut. Alhasil klub asal Belanda itu sukses menahan Arsenal dengan skor 2-2.

Dengan hasil imbang itu, Arsenal memastikan diri lolos ke perempatfinal Liga Champions 2024-2025 dengan skor agregat 9-3. PSV yang tersingkir setidaknya tak kalah memalukan di kandang lawan.

2. LOSC Lille vs Borussia Dortmund

LOSC Lille vs Borussia Dortmund. (Foto: UEFA)

Dortmund sukses menumbangkan Lille di hadapan pendukungnya sendiri. Bertarung di Stadion Pierre-Mauroy, tim berjuluk Die Borussen tersebut tepatnya menang dengan skor 2-1.

Secara agregat, Dortmund berhak lolos ke perempatfinal. Pasalnya klub Bundesliga itu unggul dengan skor 3-2.