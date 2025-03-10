Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Susul Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, Ini Jadwal Alex Pastoor dan Denny Landzaat Tiba ke Tanah Air Jelang Persiapkan Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |18:43 WIB
Susul Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, Ini Jadwal Alex Pastoor dan Denny Landzaat Tiba ke Tanah Air Jelang Persiapkan Timnas Indonesia
Alex Pastoor dan Denny Landzaat siap tangani Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Alex Pastoor dan Denny Landzaat tiba ke Tanah Air jelang persiapkan Timnas Indonesia sudah diketahui. Kedua asisten pelatih Timnas Indonesia itu akan tiba di Indonesia pada pekan ini.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Alex Pastoor dan Denny Landzaat akan tiba di Indonesia pada Rabu, 12 Maret 2025. Kehadirannya akan membantu Patrick Kluivert mempersiapkan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.

Alex Pastoor (Foto: KNVB)

1. Tim Kepelatihan Timnas Indonesia

Tim kepelatihan Timnas Indonesia secara bergelombang sudah datang ke Tanah Air. Kedatangan mereka menjelang Skuad Garuda tampil dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama dengan Penasihat Teknis Jordi Cruyff sudah lebih dahulu tiba di Tanah Air pada Minggu 9 Maret 2025. Jordi Cruyff diagendakan akan diperkenalkan ke publik, Selasa 11 Maret 2025.

Sementara itu, dua asisten Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat, belum terlihat keberadaannya di Indonesia. Sebab, keduanya baru akan tiba di Indonesia pada pekan ini.

2. Jadwal ke Indonesia

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir mengatakan Alex Pastoor dan Denny Landzaat tidak berangkat ke Indonesia bersama dengan Patrick. Keduanya, sudah dijadwalkan tiga hari kemudian akan tiba di Indonesia setelah kedatangan Patrick.

"Alex Pastoor dan Denny Lanzaat akan bergabung Rabu besok," kata Erick Thohir dalam keterangannya.

 

