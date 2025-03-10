Usai Cetak Gol di Laga NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles, Dean James Langsung Terbang ke Italia!

Dean James langsung terbang ke Italia usai laga NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles (Foto: Instagram/@gaeagles)

USAI cetak gol di laga NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles, Dean James langsung terbang ke Italia. Sebab, ia akan mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Roma.

James bersama dengan Joey Pelupessy dan Emil Audero akan menjalani prosesi tersebut di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Roma, Senin (10/3/2025) malam WIB. Dengan begitu, ia akan sah menjadi WNI.

1. Gol

Sebelum terbang ke Italia, James membantu timnya menang atas NEC Nijmegen dengan skor 3-2. Duel itu berlangsung di Stadion Goffert, Nijmegen, Belanda, Senin (10/3/2025) dini hari WIB.

James mencetak gol pembuka kemenangan di menit ke-41. Dua gol Eagles lainnya disumbangkan Milan Smit (66’) dan Oliver Antman (75’). Sedangkan, dua gol tuan rumah dihasilkan Brayann Pereira (69’) dan Kento Shiogai (90+1’).

Kemenangan itu membawa Go Ahead Eagles bertengger di posisi tujuh klasemen Liga Belanda 2024-2025. Mereka masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

2. Italia

Usai laga, James langsung terbang ke Italia. Sebab, ia akan menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai WNI bersama Pelupessy dan Audero.

Roma dipilih untuk mengakomodasi nama yang disebut terakhir. Sebab, Audero saat ini tampil untuk Palermo yang berbasis di Pulau Sisilia, Italia.