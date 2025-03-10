BERIKUT sembilan pemain Liga 1 2024-2025 yang masuk skuad Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya baru mencetak gol indah!
Pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain untuk skuad sementara atau provisional. Sebanyak sembilan nama di antaranya berasal dari klub-klub Liga 1.
Siapa saja sembilan pemain itu? Simak ulasan berikut ini.
9 Pemain Liga 1 2024-2025 yang Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain
Penyerang PSS Sleman ini masih dipercaya Kluivert untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Hokky musim ini sudah mengemas tiga gol dan satu assist dari 20 pertandingan di Liga 1 2024-2025.
Striker Persis Solo ini kembali masuk daftar panggil Timnas Indonesia. Sananta cukup tajam musim ini dengan catatan empat gol dan satu assist dari 22 penampilan.
Masuknya nama penyerang Dewa United ini cukup mengejutkan. Namun, Septian tercatat sudah mengemas tujuh gol dan satu assist dari 25 laga. Ia jadi pemain lokal berposisi penyerang tersubur di Liga.