HOME BOLA LIGA INDONESIA

9 Pemain Liga 1 2024-2025 yang Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |07:09 WIB
9 Pemain Liga 1 2024-2025 yang Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Berikut sembilan pemain Liga 1 2024-2025 yang masuk skuad Timnas Indonesia di laga kontra Australia dan Bahrain (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT sembilan pemain Liga 1 2024-2025 yang masuk skuad Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya baru mencetak gol indah!

Pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain untuk skuad sementara atau provisional. Sebanyak sembilan nama di antaranya berasal dari klub-klub Liga 1.

Patrick Kluivert makan malam bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@erickthohir)
Patrick Kluivert makan malam bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@erickthohir)

Siapa saja sembilan pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

9 Pemain Liga 1 2024-2025 yang Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain

9. Hokky Caraka

Hokky Caraka beraksi di laga Barito Putera vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)
Hokky Caraka beraksi di laga Barito Putera vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Penyerang PSS Sleman ini masih dipercaya Kluivert untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Hokky musim ini sudah mengemas tiga gol dan satu assist dari 20 pertandingan di Liga 1 2024-2025.

8. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)
Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Striker Persis Solo ini kembali masuk daftar panggil Timnas Indonesia. Sananta cukup tajam musim ini dengan catatan empat gol dan satu assist dari 22 penampilan.

7. Septian Bagaskara

Septian Bagaskara masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain
Septian Bagaskara masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain

Masuknya nama penyerang Dewa United ini cukup mengejutkan. Namun, Septian tercatat sudah mengemas tujuh gol dan satu assist dari 25 laga. Ia jadi pemain lokal berposisi penyerang tersubur di Liga.

 

