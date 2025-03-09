Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Diwarnai 2 Kartu Merah dan Gol Bunuh Diri Muhammad Ferarri, Macan Kemayoran Kalah 1-3!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |22:43 WIB
Laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Arema FC)
Laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL Persija Jakarta vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kalah dengan skor 1-3.

Duel Persija Jakarta vs Arema FC digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (9/3/2025) malam WIB. Persija harus main dengan 9 orang dalam laga ini karena Maciej Gajos (22’) dan Gustavo Almeida (37’) dikartu merah wasit.

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: 2 Pemain Macan Kemayoran Dikartu Merah, Skor Masih Imbang 0-0!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung tancap gas menekan pertahanan Arema FC di babak pertama. Tim besutan Carlos Pena mengandalkan Maciej Gajos dan Ryo Matsumura sebagai motor serangan utama.

Namun begitu, Singo Edan -julukan Arema FC- melawan dengan skema serangan balik efektif. Dedik Setiawan serta Dalberto menjadi ancaman utama gawang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Jual beli serangan terjadi di pertengahan pertandingan. Namun, skema serangan Arema FC terpantau lebih efektif. Umpan panjang dan silang dari Singo Edan kerap merepotkan pertahanan Persija.

Pada menit ke-21, Persija harus kehilangan Maciej Gajos karena melanggar keras Achmad Maulana. Setelah mengecek lewat Video Assistant Referee (VAR), wasit Steven Yubel memutuskan Gajos terkena kartu merah langsung.

Kondisi ini membuat jalannya permainan menjadi timpang. Arema FC kini memegang kendali permainan, sementara Persija fokus bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat.

Singo Edan sempat membuat dua peluang berbahaya. Peluang pertama diciptakan lewat tendangan Dedik Setiawan, yang beruntung mengecup tiang gawang. Tak lama berselang, tandukkan keras pemain Arema mampu ditepis oleh Carlos Eduardo.

Pada menit ke-37, petaka kembali terjadi untuk Persija Jakarta. Mereka kembali kehilangan pemain usai Gustavo Almeida melakukan tekel keras ke Pablo Oliveira. Macan Kemayoran kini benar-benar pincang.

Arema FC memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menekan pertahanan Persija. Akan tetapi, serangan Singi Edan tak efektif untuk membongkar pertahanan disiplin Persija.

Bahkan, tambahan waktu 10 menit tak mampu dimanfaatkan Arema FC untuk mencuri keunggulan. Pada akhirnya, Persija Jakarta versus Arema FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.

 

