HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Carlos Pena Akui Macan Kemayoran Diterpa Masalah Internal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |08:27 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Carlos Pena Akui Macan Kemayoran Diterpa Masalah Internal
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
BEKASI - Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Pena mengakui timnya tengah mengalami masalah internal. Tentu hal tersebut cukup menganggu persiapan Persija jelang menghadapi Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025, yang berlangsung hari ini, Minggu (9/3/2025) malam WIB.

Isu masalah internal tersebut muncul usai Persija Jakarta melibas PSIS Semarang dengan skor 2-0 di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Hal itu diungkap oleh bomber Macan Kemayoran, Gustavo Almeida.

1. Berawal dari Pernyataan Gustavo Almeida

Hanya saja, Gustavo tidak mengungkap rinci masalah apa yang menyelimuti Macan Kemayoran. Yang pasti ucapan itu menimbulkan spekulasi karena tidak ada kejelasan masalah internal apa yang dihadapi Persija Jakarta.

Alih-alih membantah curahan hati Gustavo, Pena justru membenarkan kalau Persija Jakarta memang dilanda masalah internal. Tapi, dia juga enggan mengungkap masalah itu karena menurutnya itu bukan ranahnya.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

“Iya, saya juga mengatakan hal yang sama bahwa ada masalah internal. Namun, saya hanya seorang pelatih kepala. Saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal itu,” kata Pena dalam konferensi pers jelang laga melawan Arema FC, Sabtu (8/3/2025).

Pena enggan membahas terlalu dalam hal tersebut. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih untuk fokus pada persiapan skuadnya jelang menghadapi Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (9/3/2025) pukul 20.30 WIB.

“Saya hadir di sini hanya untuk berbicara mengenai laga besok, performa tim di dalam lapangan. Apa yang saya katakan itu benar, kami tengah bekerja di dalam banyak situasi yang sulit yang Anda tidak ketahui,” tegas dia.

 

