HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Sesumbar Australia Ketar-ketir Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |17:04 WIB
Sandy Walsh Sesumbar Australia Ketar-ketir Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Sandy Walsh menyebut Timnas Australia ketar-ketir jelang menghadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

SANDY Walsh berani sesumbar jelang laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kubu Socceroos tengah ketar-ketir!

Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025.

1. Ketar-ketir

Bek Timnas Australia Thomas Deng (Foto: Instagram/@thomasdeng14)
Bek Timnas Australia Thomas Deng (Foto: Instagram/@thomasdeng14)

Menjelang pertandingan itu, Sandy mengungkapkan ada satu pemain Timnas Australia yang ketar-ketir dengan Indonesia. Jika menilik skuad Yokohama F. Marinos, satu-satunya pemain tersebut adalah Thomas Deng.

Pemain yang berposisi sebagai bek itu sudah lima kali bermain untuk Australia. Sandy mengatakan, sang rekan setim khawatir dengan kedatangan Timnas Indonesia. 

"Saya berbicara dengan rekan setim saya yang orang Australia. Dan ya, dia sedikit khawatir," kata Sandy dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Sabtu (8/3/2025). 

"Sebab, ya Indonesia akan datang. Dan kami (Timnas Indonesia) sangat siap," tambah pemain berusia 29 tahun itu.

 

