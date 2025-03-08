Sandy Walsh Sesumbar Australia Ketar-ketir Jelang Hadapi Timnas Indonesia

SANDY Walsh berani sesumbar jelang laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kubu Socceroos tengah ketar-ketir!

Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025.

1. Ketar-ketir

Bek Timnas Australia Thomas Deng (Foto: Instagram/@thomasdeng14)

Menjelang pertandingan itu, Sandy mengungkapkan ada satu pemain Timnas Australia yang ketar-ketir dengan Indonesia. Jika menilik skuad Yokohama F. Marinos, satu-satunya pemain tersebut adalah Thomas Deng.

Pemain yang berposisi sebagai bek itu sudah lima kali bermain untuk Australia. Sandy mengatakan, sang rekan setim khawatir dengan kedatangan Timnas Indonesia.

"Saya berbicara dengan rekan setim saya yang orang Australia. Dan ya, dia sedikit khawatir," kata Sandy dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Sabtu (8/3/2025).

"Sebab, ya Indonesia akan datang. Dan kami (Timnas Indonesia) sangat siap," tambah pemain berusia 29 tahun itu.