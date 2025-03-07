Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Bajul Ijo Lanjutkan Tren Positif

PAREPARE – Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat (7/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Bajul Ijo.

Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak oleh Francisco Rivera (63’). Ini merupakan kemenangan kedua beruntun sehingga tim tamu tengah dalam tren positif.

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya saling menciptakan peluang kendati belum ada yang berbuah gol hingga menit ke-15.

Juku Eja nyaris membuka keran golnya pada menit ke-24. Tapi sayang, tendangan Latyr Fall masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Persebaya Surabaya yang dijaga Ernando Ari.

Sementara, Persebaya Surabaya baru bisa menciptakan peluang terbaiknya di menit ke-34 lewat Bruno Moreira. Sialnya, sontekan Moreira masih bisa diblok oleh Syahrul Lasinari sehingga hanya membuahkan sepak pojok.

Alhasil tidak ada gol yang tercipta sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan intensitas permainannya. Bajul Ijo menciptakan peluang di menit ke-53 lewat tendangan Bruno Moreira yang masih bisa ditepis kiper PSM Makassar.