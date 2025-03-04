3 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?

SEBANYAK 3 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025 akan diulas Okezone. Setelah vakum empat bulan, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali digelar pada 20 dan 25 Maret 2025.

Dua belas tim yang eksis di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan menjalani masing-masing dua pertandingan bulan ini. Okezone menilai ada tiga negara yang berpeluang memastikan tiket Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 atau Ramadhan 2025.

Lantas, apakah Timnas Indonesia masuk dalam tiga negara yang berpeluang memastikan tiket Piala Dunia 2026 bulan ini? Sekalipun menang atas Timnas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025, mustahil skuad Garuda memastikan tiket lolos Piala Dunia 2026 bulan ini.

Hal itu karena jarak poin yang teramat tipis di antara kontestan lain Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini saja, Timnas Australia yang duduk di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan tujuh angka, hanya unggul satu poin dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China di tempat ketiga, keempat, kelima dan keenam.

Berikut 3 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025:

3. Timnas Korea Selatan

Timnas Korea Selatan memesan tiket Piala Dunia 2026 andai memenangkan dua laga pada Maret 2025. Berdasarkan jadwal yang dirilis Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- akan menjamu Oman (20 Maret 2025) dan Yordania (25 Maret 2025).

Tambahan enam poin membuat perolehan angka Timnas Korea Selatan menjadi 20 angka. Perolehan poin itu membuat Hwang Hee-chan dan kawan-kawan takkan tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.