Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:41 WIB
3 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia?
Timnas Indonesia belum akan lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025 akan diulas Okezone. Setelah vakum empat bulan, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali digelar pada 20 dan 25 Maret 2025.

Dua belas tim yang eksis di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan menjalani masing-masing dua pertandingan bulan ini. Okezone menilai ada tiga negara yang berpeluang memastikan tiket Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 atau Ramadhan 2025.

Lantas, apakah Timnas Indonesia masuk dalam tiga negara yang berpeluang memastikan tiket Piala Dunia 2026 bulan ini? Sekalipun menang atas Timnas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025, mustahil skuad Garuda memastikan tiket lolos Piala Dunia 2026 bulan ini.

Hal itu karena jarak poin yang teramat tipis di antara kontestan lain Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini saja, Timnas Australia yang duduk di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan tujuh angka, hanya unggul satu poin dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China di tempat ketiga, keempat, kelima dan keenam.

Berikut 3 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada Ramadhan 2025:

3. Timnas Korea Selatan

Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan (Foto: Instagram/@thekfa)

Timnas Korea Selatan memesan tiket Piala Dunia 2026 andai memenangkan dua laga pada Maret 2025. Berdasarkan jadwal yang dirilis Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- akan menjamu Oman (20 Maret 2025) dan Yordania (25 Maret 2025).

Tambahan enam poin membuat perolehan angka Timnas Korea Selatan menjadi 20 angka. Perolehan poin itu membuat Hwang Hee-chan dan kawan-kawan takkan tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188477/timnas_indonesia-eulw_large.jpg
Media Belanda Tahu Siapa Calon Pelatih Timnas Indonesia Pilihan PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653225/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-sabarreza-menang-indonesia-vs-singapura-sama-kuat-11-fpv.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Singapura Sama Kuat 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement