Respons Bahagia Greg Nwokolo Dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia

RESPONS bahagia Greg Nwokolo dipanggil Timnas Indonesia lagi untuk Kualifikasi Piala Dunia. Di akun Instagram-nya @greg11n, ia mengaku siap memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

“Sangat bahagia bisa dipanggil lagi untuk perkuat Timnas buat WC qualification. Ayo garuda kita kasih yang terbaik buat Indonesia,” tulis Greg Nwokolo, sembari menampilkan foto dirinya mengenakan jersey baru Timnas Indonesia yang berwarna putih.

1. Greg Nwokolo Jadi Model Jersey Baru Timnas Indonesia

Greg Nwokolo saat tampil sebagai model jersey anyar Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@greg11n)

Namun, jangan tertipu dulu. Unggahan Greg Nwokolo di atas hanyalah sebatas candaan. Ia mengunggah foto ini sebagai aksi “pamer” karena dipercaya apparel Erspo menjadi salah satu model jersey Timnas Indonesia.

“Tolong jangan ada comment udah tua di sini,” kata Greg Nwokolo, menyindir netizen Indonesia yang sering menyebutnya tua.

Greg Nwokolo merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah beredar di Tanah Air. Ia mengawali karier sepakbolanya di Indonesia dengan membela Persijatim Solo FC (sekarang bernama Sriwijaya FC) pada 2004.

Setelah itu sejumlah klub elite Tanah Air pernah dibela suami dari model Kimmy Jayanti ini seperti PSMS Medan, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Pelita Jaya, Arema FC hingga Persipura Jayapura. Ia bahkan pernah merasakan atmoster kasta teratas Liga Portugal bersama SC Olhanense pada 2010.