BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala by.U 2025 Bakal Digelar, Turnamen Futsal Terbesar Antar Pelajar di Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:35 WIB
Piala by.U 2025 Bakal Digelar, Turnamen Futsal Terbesar Antar Pelajar di Indonesia!
Piala by.U 2025 hadir untuk jadi ajang kembangkaan bakat futsal para pelajar Indonesia. (Foto: by.U)
A
A
A

TELKOMSEL resmi menggelar Piala by.U 2025, turnamen futsal terbesar pelajar tingkat SMP dan SMA di Indonesia. Turnamen itu menjadi ajang bagi para pelajar untuk mengasah dan membuktikan diri di cabang olahraga (cabor) futsal.

Turnamen futsal Piala by.U 2025 ini menjadi bagian dari komitmen Telkomsel melalui by.U untuk mendukung akselerasi perkembangan generasi muda dan ekosistem olahraga nasional. Head of by.U, Riko Ringgoanto, menyatakan bahwa Piala by.U 2025 bisa menjadi batu loncatan bagi para pemain muda berbakat untuk mengejar mimpi menjadi pemain futsal profesional.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar berharap kolaborasi dengan Piala by.U bisa memunculkan talenta-talenta futsal terbaik di Indonesia.

Tahun ini, Piala by.U akan hadir di 27 kota penyelenggaraan April hingga November 2025, melibatkan lebih dari 1.080 sekolah di 107 kota/kabupaten.

Turnamen futsal Piala by.U 2025
Turnamen futsal Piala by.U 2025

Piala by.U 2025 akan memilih 50 pemain futsal terbaik untuk mengikuti training camp bersama Cosmo JNE FC Jakarta, Fafage Banua FC Banjarmasin, dan Black Steel FC Papua.

 



      
