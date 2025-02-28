Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Tanggal Pengumuman 27 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |13:49 WIB
Segini Tanggal Pengumuman 27 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Patrick Kluivert umumkan 27 pemain Timnas Indonesia pada 13 Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, memprediksi pengumuman pemain Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain dirilis satu pekan sebelum pertandingan. Hal itu berarti, 26-27 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan diumumkan pada Kamis, 13 Maret 2025.

"Mungkin seminggu sebelum pertandingan (melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025)," kata Arya Sinulingga di Tangerang, Kamis 27 Februari 2025.

1. Tunggu Proses Naturalisasi 3 Pemain Keturunan

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)
Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Tak heran pengumuman nama-nama pemain baru dirilis sekira 13 Maret 2025. Sebab, PSSI masih mengejar proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James.

Ketiganya diharapkan sudah memegang paspor Indonesia dan beralih federasi paling lambat pada Senin, 10 Maret 2025. Tanggal 10 Maret 2025 merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Australia.

Terlepas dari daftar pemain yang dipanggil, sesuai jadwal Timnas Indonesia akan tandang ke markas Timnas Australia di matchday Ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Rencananya, para pemain Timnas Indonesia akan menggelar latihan perdana langsung di Sydney, Australia.

“Titik temu (pemain Timnas Indonesia) langsung di Sydney,” kata pria yang juga menjabat staf khusus Menteri BUMN ini.

2. Ada 27 Pemain Timnas Indonesia yang Direncanakan Dipanggil

Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan sudah ada pembahasan perihal pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert. Namun, pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia ini tidak bisa membeberkan nama-nama yang akan dipanggil.

 

