HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sudah Dekati Nama-Nama Besar untuk Direktur Teknik PSSI tapi …

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:05 WIB
Erick Thohir Sudah Dekati Nama-Nama Besar untuk Direktur Teknik PSSI tapi …
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah dekati nama-nama besar untuk posisi direktur teknik (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku sudah mendekati nama-nama besar untuk mengisi posisi direktur teknik. Namun, ia belum menentukan pilihan lantaran berbagai pertimbangan.

Kursi Direktur Teknik PSSI kosong sejak Agustus 2023. Hal itu setelah Indra Sjafri ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U-20 tetapi kini sudah dilepastugaskan.

1. Bicara

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

Erick mengatakan belum bicara terlalu detail terkait calon sosok dirtek PSSI. Pasalnya, saat ini pihaknya masih mencari sosok yang tepat agar memberikan perubahan besar untuk sepakbola Indonesia.

"Ini kami lagi cari. Jadi, sebelumnya sempat ada figur-figur yang saya kira mendekati (Dirtek baru) dan akan kami rekrut," kata Erick di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

2. Gegabah

Menteri BUMN itu mengatakan tidak akan gegabah dalam menentukan dirtek PSSI karena tugas posisi itu cukup kompleks. Jadi, ia harus berdiskusi penasihat teknis lebih dahulu agar segala keputusannya tepat.

 

