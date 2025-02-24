Menpora Dito Usahakan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengusahakan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James, membela Timnas Indonesia, pada Maret 2025. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan DPR RI dan PSSI.

Skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain untuk fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu agar mereka bisa meraih hasil maksimal dalam sisa laga.

1. Informasi Awal

Dito mengatakan sudah mendapatkan informasi awal terkait tiga pemain yang akan dinaturalisasi dari Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir. Jadi, prosesnya akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Ya, Pak Erick di hari Jumat dan Sabtu sudah menginfokan saya, sudah melaporkan juga ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk izin kembali netralisasi dan ini karena baru diperintahkan, jadi prosesnya sedang dikerjakan," kata Dito di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Saat ini kami masih menunggu dari PSSI dan memang dari Pak Erick menyampaikan berharap ini bisa digunakan di Maret. Jadi, mungkin ini kami akan coba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholders. Jadi ya, nanti kami update setiap perkembangan," tambah pria berusia 34 tahun itu.

2. Berkas Administrasi

Menurut Dito, berkas-berkas administrasi ketiga pemain itu akan segera didorong ke DPR RI. Hal tersebut agar prosesnya bisa ke tahapan lainnya dan ketiga pemain bisa membela Timnas Indonesia sesuai target.