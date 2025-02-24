Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Usahakan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |22:06 WIB
Menpora Dito Usahakan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025
Menpora RI Dito Ariotedjo mengupayakan tiga pemain naturalisasi tambahan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengusahakan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James, membela Timnas Indonesia, pada Maret 2025. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan DPR RI dan PSSI.

Skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain untuk fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu agar mereka bisa meraih hasil maksimal dalam sisa laga.

1. Informasi Awal

Joey Mathijs Pelupessy

Dito mengatakan sudah mendapatkan informasi awal terkait tiga pemain yang akan dinaturalisasi dari Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir. Jadi, prosesnya akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Ya, Pak Erick di hari Jumat dan Sabtu sudah menginfokan saya, sudah melaporkan juga ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk izin kembali netralisasi dan ini karena baru diperintahkan, jadi prosesnya sedang dikerjakan," kata Dito di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Saat ini kami masih menunggu dari PSSI dan memang dari Pak Erick menyampaikan berharap ini bisa digunakan di Maret. Jadi, mungkin ini kami akan coba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholders. Jadi ya, nanti kami update setiap perkembangan," tambah pria berusia 34 tahun itu.

2. Berkas Administrasi

Menurut Dito, berkas-berkas administrasi ketiga pemain itu akan segera didorong ke DPR RI. Hal tersebut agar prosesnya bisa ke tahapan lainnya dan ketiga pemain bisa membela Timnas Indonesia sesuai target.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/49/1649963/resmi-digelar-seri-terakhir-yamaha-cup-race-2025-hadirkan-experience-touring-tasikmalaya-los.webp
Resmi Digelar, Seri Terakhir Yamaha Cup Race 2025 Hadirkan Experience Touring Tasikmalaya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/dejan_ferdinansyahbernadine_anindya_wardana_2.jpg
Juara Syed Modi 2025, Dejan/Bernadine Malah Kritik Permainan Mereka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement