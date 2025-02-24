6 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert di Laga Timnas Indonesia vs Australia

ADA 6 pemain keturunan tambahan yang bisa jadi andalan Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia vs Australia. Para pemain keturunan ini sudah ada yang sudah dinaturalisasi lantaran telah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) dan ada juga yang masih dalam proses.

Jika semua proses berjalan lancar, maka total ada enam pemain keturunan yang bisa menjadi andalan baru pelatih Kluivert. Tentunya amunisi tambahan itu penting untuk menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 Maret 2025 mendatang.

Berikut 6 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Jadi Andalan Patrick Kluivert di Laga Timnas Indonesia vs Australia:

6. Dion Markx

Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens telah ambil sjmpah WNI

Dion Markx sudah menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Markx sendiri berusia 19 tahun dan berposisi sebagai bek tengah.

Sejatinya, pemain Top OSS itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur seperti U-20 dan U-23. Namun, Kluivert bisa saja memanggilnya jika memang dibutuhkan.

5. Tim Geypens

Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi

Geypens juga sudah sudah mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 silam. Geypens yang kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, FC Emmen itu bermain sebagai posisi fullback kiri.

Tentu pemain di sektor kiri Garuda sudah sangat banyak. Sebut saja seperti Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, hingga Shayne Pattynama.

4. Ole Romeny

Ole Romeny

Tak seperti Markx dan Geypens, Romeny hadir memang untuk memperkuat Timnas Indonesia senior. Kehadirannya di skuad Garuda pun dinantikan untuk melawan Australia nanti.

Sebab Ragnar Oratmangoen yang menjadi andalan di sektor depan dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Untungnya proses naturalisasi Romeny sudah selesai, bahkan ia sudah pindah Federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).