Erick Thohir Bahas Naturalisasi 3 Pemain Keturunan Tambahan dengan DPR RI pada Senin Malam

Erick Thohir akan membahas proses naturalisasi tiga pemain keturunan tambahan dengan DPR RI (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, akan membahas proses naturalisasi tiga pemain keturunan tambahan dengan Komisi X DPR RI pada Senin 24 Februari 2025 malam WIB. Ia akan meminta dukungan parlemen untuk pemindahan kewarganegaraan Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.

Timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain untuk lanjutan fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu agar mereka dapat lolos ke pesta sepakbola dunia tersebut.

1. Dukungan

Erick mengatakan PSSI membutuhkan dukungan untuk melakukan proses naturalisasi ketiga pemain. Dengan begitu, mereka bisa segera membela Timnas Indonesia.

"Tiga ini akan kami dorong berkas-berkasnya semua. Saya juga ada rencana ketemu Komisi X, Senin malam," kata Erick di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).

"Untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa selama ini dukung Timnas Indonesia," tambah Menteri BUMN itu.