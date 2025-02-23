Aktivitas Ramadhan Sananta di Luar Lapangan: Ngulik Teknik Dasar Berenang

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta mengaku sangat antusias saat mengulik teknik dasar berenang. Itu menjadi pengalaman barunya di luar dunia sepakbola.

Teknik dasar berenang dikulik pemain Persis solo itu saat berkolaborasi dengan konten kreator Timotius Mulyadi atau yang dikenal Timboi. Keduanya berkolaborasi dalam TikTok Teach, serial eksklusif besutan Timnas Indonesia.

1. Sambutan

Sananta mengatakan sangat menyambut baik kolaborasi tersebut. Pasalnya, ia bisa menambah pengetahuan dari bidang olahraga lain meskipun hanya sekadar konten.

"Ini kolaborasi yang luar biasa. Ini membuat pemain jadi bukan cuma bermain bola saja, tapi bisa mencoba hal lain," ujar Sananta dalam konferensi pers di Jakarta,Sabtu (22/2/2025).

"Seperti saya kemarin renang. Ini seru. Dengan adanya kolaborasi ini juga membuat saya lebih produktif saat ada waktu luang,” aku pria kelahiran Daik itu.

“Sebab, ada kegiatan menarik yang dilakukan dan bisa bertemu dengan orang-orang baru," tutup Sananta.