Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aktivitas Ramadhan Sananta di Luar Lapangan: Ngulik Teknik Dasar Berenang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |14:50 WIB
Aktivitas Ramadhan Sananta di Luar Lapangan: <i>Ngulik</i> Teknik Dasar Berenang
Ramadhan Sananta mengulik teknik berenang (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta mengaku sangat antusias saat mengulik teknik dasar berenang. Itu menjadi pengalaman barunya di luar dunia sepakbola.

Teknik dasar berenang dikulik pemain Persis solo itu saat berkolaborasi dengan konten kreator Timotius Mulyadi atau yang dikenal Timboi. Keduanya berkolaborasi dalam TikTok Teach, serial eksklusif besutan Timnas Indonesia.

1. Sambutan

ramadhan sananta persis solo foto persis solo

Sananta mengatakan sangat menyambut baik kolaborasi tersebut. Pasalnya, ia bisa menambah pengetahuan dari bidang olahraga lain meskipun hanya sekadar konten.

"Ini kolaborasi yang luar biasa. Ini membuat pemain jadi bukan cuma bermain bola saja, tapi bisa mencoba hal lain," ujar Sananta dalam konferensi pers di Jakarta,Sabtu (22/2/2025).

"Seperti saya kemarin renang. Ini seru. Dengan adanya kolaborasi ini juga membuat saya lebih produktif saat ada waktu luang,” aku pria kelahiran Daik itu.

“Sebab, ada kegiatan menarik yang dilakukan dan bisa bertemu dengan orang-orang baru," tutup Sananta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Blunder Jay Idzes Jadi Sorotan Publik Italia usai Sassuolo Digilas Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement