HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Lari Pagi di Jakarta, Pamer Dapat Medali

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |14:17 WIB
Shin Tae-yong Lari Pagi di Jakarta, Pamer Dapat Medali
Shin Tae-yong pamer dapat medali usai ikut event lari di Jakarta (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong terlihat lari pagi di Jakarta. Ia lalu pamer dapat medali.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu memang sudah berada di Tanah Air sejak 20 Februari 2025. Shin ternyata memiliki sejumlah agenda di Indonesia.

1. Lari Pagi

Shin Tae-yong pamer dapat medali (Foto: Instagram/@gold_jay_kim)
Shin Tae-yong pamer dapat medali (Foto: Instagram/@gold_jay_kim)

Salah satunya, pria berusia 54 tahun itu mengikuti event lari di Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi WIB. Ia berhasil mendapat medali sebagai bukti menyelesaikan ajang tersebut atau istilahnya finisher.

Marathon,” tulis unggahan milik Kim Jay di akun @gold_jay_kim yang di-repost oleh Shin.

2. Partai Politik

Event lari itu diketahui diselenggarakan oleh salah satu kader partai politik. Shin memang sempat bertemu dengan sosoknya sebelum terbang ke Korea Selatan pada akhir Januari 2025.

Wajar ketika kembali ke Indonesia, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu memenuhi undangan untuk ikut event lari. Setelah itu, Shin mengikuti agenda lain.

 

