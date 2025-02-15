Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Matchday Ke-22 di Vision+: Ada Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |13:11 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Matchday Ke-22 di Vision+: Ada Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Bundesliga 2024-2025 matchday ke-22 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich.

Ya, laga matchday ke-22 Bundesliga 2024-2025 akan digelar pada akhir pekan ini. Pertandingan mulai digelar pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) hingga Senin (17/2/2025), dengan sejumlah pertandingan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Saksikan aksi seru yang menanti dengan streaming di VISION+ dan klik di sini.

Bayern Munich

Dalam gelaran matchday 22, laga seru antara FC Augsburg dan RB Leipzig akan membuka rangkaian pertandingan pada Sabtu dini hari. Selain itu, pertandingan menarik lainnya seperti VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg dan VfL Bochum vs Borussia Dortmund juga patut untuk disaksikan.

Nantikan sederetan duel krusial yang hadir dalam gelaran Bundesliga 2024-2025! Catat jadwal lengkapnya.

Berikut Jadwal Bundesliga 2024-2025 Matchday Ke-22 di Vision+:

Sabtu, 15 Februari 2025

00.25 WIB: FC Augsburg vs RB Leipzig

21.25 WIB: VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg

21.25 WIB: FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach

21.25 WIB: VfL Bochum vs Borussia Dortmund

21.30 WIB: FC St. Pauli vs SC Freiburg

Minggu, 16 Februari 2025

00.25 WIB: Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München

21.25 WIB: SV Werder Bremen vs TSG Hoffenheim

23.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel

Senin, 17 Februari 2025

01.30 WIB: FC Heidenheim 1846 vs FSV Mainz 05

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646525/usman-nurmagomedov-vs-alfie-davis-perebutan-gelar-kelas-ringan-pfl-yga.webp
Usman Nurmagomedov vs Alfie Davis: Perebutan Gelar Kelas Ringan PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/12/17/mohamed_salah_sadio_mane.jpg
Skandal Liverpool Tercium! Sadio Mane Akui Pernah Ribut dengan Mohamed Salah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement