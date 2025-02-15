LINK live streaming Bundesliga 2024-2025 matchday ke-22 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich.
Ya, laga matchday ke-22 Bundesliga 2024-2025 akan digelar pada akhir pekan ini. Pertandingan mulai digelar pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) hingga Senin (17/2/2025), dengan sejumlah pertandingan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Saksikan aksi seru yang menanti dengan streaming di VISION+ dan klik di sini.
Dalam gelaran matchday 22, laga seru antara FC Augsburg dan RB Leipzig akan membuka rangkaian pertandingan pada Sabtu dini hari. Selain itu, pertandingan menarik lainnya seperti VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg dan VfL Bochum vs Borussia Dortmund juga patut untuk disaksikan.
Nantikan sederetan duel krusial yang hadir dalam gelaran Bundesliga 2024-2025! Catat jadwal lengkapnya.
Sabtu, 15 Februari 2025
00.25 WIB: FC Augsburg vs RB Leipzig
21.25 WIB: VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg
21.25 WIB: FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach
21.25 WIB: VfL Bochum vs Borussia Dortmund
21.30 WIB: FC St. Pauli vs SC Freiburg
Minggu, 16 Februari 2025
00.25 WIB: Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München
21.25 WIB: SV Werder Bremen vs TSG Hoffenheim
23.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel
Senin, 17 Februari 2025
01.30 WIB: FC Heidenheim 1846 vs FSV Mainz 05