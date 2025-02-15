Klik di Sini! Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Matchday Ke-22 di Vision+: Ada Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

LINK live streaming Bundesliga 2024-2025 matchday ke-22 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich.

Ya, laga matchday ke-22 Bundesliga 2024-2025 akan digelar pada akhir pekan ini. Pertandingan mulai digelar pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) hingga Senin (17/2/2025), dengan sejumlah pertandingan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Saksikan aksi seru yang menanti dengan streaming di VISION+ dan klik di sini.

Dalam gelaran matchday 22, laga seru antara FC Augsburg dan RB Leipzig akan membuka rangkaian pertandingan pada Sabtu dini hari. Selain itu, pertandingan menarik lainnya seperti VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg dan VfL Bochum vs Borussia Dortmund juga patut untuk disaksikan.

Nantikan sederetan duel krusial yang hadir dalam gelaran Bundesliga 2024-2025! Catat jadwal lengkapnya.

Berikut Jadwal Bundesliga 2024-2025 Matchday Ke-22 di Vision+:

Sabtu, 15 Februari 2025

00.25 WIB: FC Augsburg vs RB Leipzig

21.25 WIB: VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg

21.25 WIB: FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach

21.25 WIB: VfL Bochum vs Borussia Dortmund

21.30 WIB: FC St. Pauli vs SC Freiburg

Minggu, 16 Februari 2025

00.25 WIB: Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München

21.25 WIB: SV Werder Bremen vs TSG Hoffenheim

23.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Holstein Kiel

Senin, 17 Februari 2025

01.30 WIB: FC Heidenheim 1846 vs FSV Mainz 05