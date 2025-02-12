Pelatih Dewa United Dukung Penuh Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Jepang Jadi Lawan yang Mudah

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Dia bahkan begitu yakin Timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026.

Menurut Jan Olde Riekerink, Timnas Indonesia bisa melewati lawan-lawan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan, dia berkelakar Jepang jadi lawan mudah untuk Timnas Indonesia.

1. Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Piala Dunia 2026

Ya, Timnas Indonesia sedang berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Peluang Skuad Garuda untuk mengamankan tiket ke ajang tersebut bisa dibilang terbuka cukup lebar.

Timnas Indonesia berada di posisi tiga klasemen sementara Grup C dengan koleksi enam poin dari enam laga. Tim arahan Patrick Kluivert itu tinggal menyisakan empat laga, yakni melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang.

2. Optimistis

Riekerink pun berharap Timnas Indonesia bisa finis dua teratas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Belanda itu berkelakar bahwa di antara empat lawan yang bakal dihadapi, Jepang akan menjadi lawan yang mudah bagi Skuad Garuda.

“Saya harap Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang, Jepang menjadi lawan yang mudah,” kata Riekerink sambil tertawa dalam konferensi pers usai laga kontra Persija, dikutip Rabu (12/2/2025).