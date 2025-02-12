Tajam di Bali United, Rahmat Arjuna Berharap Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia

Rahmat Arjuna berharap bisa dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

GIANYAR – Rahmat Arjuna tengah tajam di Bali United pada Liga 1 2024-2025. Ia berharap capaian itu dapat membuahkan panggilan dari Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Kehadiran Rahmat di lapangan bukan hanya sebagai pelengkap regulasi yang mewajibkan pemain U-22 untuk dimainkan minimal 45 menit. Pasalnya, ia acap kali menjadi pembeda bagi Bali United.

1. Gol

Terbaru, Rahmat berhasil mencetak gol salto saat melawan PSS Sleman di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025. Itu sekaligus menyempurnakan kemenangan Bali United dengan skor 2-1.

Gol itu sekaligus menambah koleksi Rahmat di Liga 1 2024-2025. Pemain kelahiran Bulukumba itu kini mengemas empat gol serta satu assist dari 19 penampilannya bersama Bali United.

2. Panggilan

Seiring penampilannya yang bersinar di Bali United, Rahmat berharap besar mendapat panggilan Timnas Indonesia. Rahmat sadar hal tersebut tidak mudah. sehingga bakal kerja lebih ekstra agar dapat dilirik.