Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang yang Makin Gacor Usai Cabut dari Manchester United, Nomor 1 2 Kali Jadi MOTM La Liga

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |11:04 WIB
5 Pemain Bintang yang Makin Gacor Usai Cabut dari Manchester United, Nomor 1 2 Kali Jadi MOTM La Liga
Scott McTominay termasuk pemain yang semakin gacor usai meninggalkan Manchester United (Foto: X/@sscnapoli)
A
A
A

BERIKUT lima pemain bintang yang makin gacor usai cabut dari Manchester United. Salah satunya sudah dua kali menjadi Man of The Match (MoTM) di La Liga!

Beragam hal pun bisa jadi alasan mengapa banyak pemain yang justru gagal bersinar bersama klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut.  Manchester United masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya usai tak lagi dilatih oleh Sir Alex Ferguson sejak 2013.

Skuad Manchester United di musim 2024-2025 (Foto: X/@ManUtd)

Lantas, siapa saja lima pemain bintang yang makin gacor usai cabut dari Manchester United? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Bintang yang Makin Gacor Usai Cabut dari Manchester United

5. David De Gea

David de Gea tampil menggila bersama Fiorentina @d_degeaofficial

Kiper asal Spanyol ini didaratkan ke Old Trafford untuk menggantikan posisi Edwin van der Sar yang pensiun pada 2011. Namun, de Gea tersisih usai kontraknya tak diperpanjang pada musim panas 2023.

Sempat semusim menganggur, kiper kelahiran Kota Madrid ini memilih untuk memperkuat Fiorentina pada musim panas 2024. De Gea meraih MOTM (Man of The Match) usai menepis dua tendangan penalti saat menjamu AC Milan di pekan ketujuh Liga Italia.

4. Romelu Lukaku

Jay Idzes mengawal Romelu Lukaku di laga Napoli vs Venezia FC

Pemain Timnas Belgia ini pernah berseragam The Red Devils pada musim 2017 hingga 2019. Lukaku ditebus dari Everton seharga 84,70 juta Euro atau setara Rp1,4 triliun. 

Sayangnya selama dua musim di Old Trafford, Lukaku tampil kurang apik. Ia dijual ke Inter Milan pada 2019. Sang striker kemudian menjadi juara pada 2020-2021 dan kini berpotensi kampiun lagi bareng Napoli.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Jadi Kapten Timnas U-22, Kadek Arel Tunjukkan Respons Berkelas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement