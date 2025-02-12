5 Pemain Bintang yang Makin Gacor Usai Cabut dari Manchester United, Nomor 1 2 Kali Jadi MOTM La Liga

Scott McTominay termasuk pemain yang semakin gacor usai meninggalkan Manchester United (Foto: X/@sscnapoli)

BERIKUT lima pemain bintang yang makin gacor usai cabut dari Manchester United. Salah satunya sudah dua kali menjadi Man of The Match (MoTM) di La Liga!

Beragam hal pun bisa jadi alasan mengapa banyak pemain yang justru gagal bersinar bersama klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Manchester United masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya usai tak lagi dilatih oleh Sir Alex Ferguson sejak 2013.

Lantas, siapa saja lima pemain bintang yang makin gacor usai cabut dari Manchester United? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Bintang yang Makin Gacor Usai Cabut dari Manchester United

5. David De Gea

Kiper asal Spanyol ini didaratkan ke Old Trafford untuk menggantikan posisi Edwin van der Sar yang pensiun pada 2011. Namun, de Gea tersisih usai kontraknya tak diperpanjang pada musim panas 2023.

Sempat semusim menganggur, kiper kelahiran Kota Madrid ini memilih untuk memperkuat Fiorentina pada musim panas 2024. De Gea meraih MOTM (Man of The Match) usai menepis dua tendangan penalti saat menjamu AC Milan di pekan ketujuh Liga Italia.

4. Romelu Lukaku

Pemain Timnas Belgia ini pernah berseragam The Red Devils pada musim 2017 hingga 2019. Lukaku ditebus dari Everton seharga 84,70 juta Euro atau setara Rp1,4 triliun.

Sayangnya selama dua musim di Old Trafford, Lukaku tampil kurang apik. Ia dijual ke Inter Milan pada 2019. Sang striker kemudian menjadi juara pada 2020-2021 dan kini berpotensi kampiun lagi bareng Napoli.