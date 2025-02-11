Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Senggol Patrick Kluivert, Bojan Hodak Sebut Pemain Persib Bandung Ini Layak Perkuat Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:20 WIB
Senggol Patrick Kluivert, Bojan Hodak Sebut Pemain Persib Bandung Ini Layak Perkuat Timnas Indonesia
Pemain Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, seakan menyenggol pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk memanggil salah satu pemainnya, yakni Adam Alis. Pasalnya menurut Bojan, Adam Alis akhir-akhir bermain bagus dan layak untuk memperkuat skuad Garuda.

1. Adam Alis Bersinar

Ya, penampilan Adam Alis memang tengah mendapat sorotan, terutama usai laga PSIS Semarang vs Persib di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 2 Februari 2025. Adam Alis menunjukan permainan gemilang sebagai gelandang tengah.

Tak hanya sebagai pemutus serangan lawan, namun juga membantu lini penyerangan Persib Bandung hingga akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan skor 1-0 atas PSIS. Melihat permainan Adam Alis yang begitu luar biasa, Bojan menilai Kluivert harus melihat pemainnya tersebut.

“Untuk ini (terkait peluang Adam Alis main di Timnas Indonesia), lebih baik anda tanyakan kepada pelatih timnas, tuan Kluivert. Ketika dia datang untuk menonton, silakan tanyakan padanya,” kata Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/2/2025).

Pelatih asal Kroasia ini akui Adam Alis bermain dengan sangat bagus. Tapi tidak hanya di laga melawan PSIS Semarang, namun juga saat bermain di laga-laga sebelumnya.

Adam Alis resmi gabung Persib Bandung
Adam Alis resmi gabung Persib Bandung

“Di beberapa pertandingan terakhir dia bermain dengan bagus. Adam adalah pemain yang bagus,” ucapnya.

2. Adam Alis Butuh Waktu

Akan tetapi, lanjutnya, Adam Alis harus beradaptasi lebih dulu di awal-awal kedatangannya ke Persib Bandung. Terutama mengenai kebugarannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184073/timur_kapadze-WrGS_large.jpg
Timur Kapadze Dinilai Paham Sepakbola Asia dan Situasi Indonesia, Segera Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184154/timnas_indonesia-by2g_large.jpg
Pakar Sepak Bola Jepang Tom Byer Geleng-Geleng Kepala Lihat Roadmap Timnas Indonesia: Jangan Bangun Istana di Atas Pasir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184114/timnas_indonesia_sudah_mengamankan_tempat_di_piala_asia_2027_pssi-NTwL_large.jpg
Dari 19 Tim, Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184104/bojan_hodak_buka_suara_soal_rumor_melatih_timnas_indonesia_persibcoid-lNq7_large.jpg
Respons Galak Bojan Hodak saat Ditanya Peluang Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/profil_dan_biodata_troy_parrott.jpg
Profil dan Biodata Troy Parrott: Pahlawan Hattrick yang Bawa Irlandia ke Playoff Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement