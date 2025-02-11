Senggol Patrick Kluivert, Bojan Hodak Sebut Pemain Persib Bandung Ini Layak Perkuat Timnas Indonesia

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, seakan menyenggol pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk memanggil salah satu pemainnya, yakni Adam Alis. Pasalnya menurut Bojan, Adam Alis akhir-akhir bermain bagus dan layak untuk memperkuat skuad Garuda.

1. Adam Alis Bersinar

Ya, penampilan Adam Alis memang tengah mendapat sorotan, terutama usai laga PSIS Semarang vs Persib di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 2 Februari 2025. Adam Alis menunjukan permainan gemilang sebagai gelandang tengah.

Tak hanya sebagai pemutus serangan lawan, namun juga membantu lini penyerangan Persib Bandung hingga akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan skor 1-0 atas PSIS. Melihat permainan Adam Alis yang begitu luar biasa, Bojan menilai Kluivert harus melihat pemainnya tersebut.

“Untuk ini (terkait peluang Adam Alis main di Timnas Indonesia), lebih baik anda tanyakan kepada pelatih timnas, tuan Kluivert. Ketika dia datang untuk menonton, silakan tanyakan padanya,” kata Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/2/2025).

Pelatih asal Kroasia ini akui Adam Alis bermain dengan sangat bagus. Tapi tidak hanya di laga melawan PSIS Semarang, namun juga saat bermain di laga-laga sebelumnya.

Adam Alis resmi gabung Persib Bandung

“Di beberapa pertandingan terakhir dia bermain dengan bagus. Adam adalah pemain yang bagus,” ucapnya.

2. Adam Alis Butuh Waktu

Akan tetapi, lanjutnya, Adam Alis harus beradaptasi lebih dulu di awal-awal kedatangannya ke Persib Bandung. Terutama mengenai kebugarannya.