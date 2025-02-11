Jadwal 16 Besar Playoff Liga Champions 2024-2025 Malam Ini: Manchester City vs Real Madrid hingga Juventus vs PSV Eindhoven!

JADWAL 16 besar playoff Liga Champions 2024-2025 malam ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Manchester City vs Real Madrid hingga Juventus vs PSV Eindhoven.

Ya, ajang Liga Champions 2024-2025 berlanjut. Malam ini, sejumlah tim akan berjuang memperebutkan tiket 16 besar di babak playoff. Big match pun akan tersaji.

1. Manchester City vs Real Madrid

Duel seru akan tersaji di Liga Champions 2024-2025 malam nanti dengan mempertemukan dua tim raksasa Eropa, yakni Man City vs Real Madrid. Laga leg I 16 besar playoff Liga Champions 2024-2025 ini akan lebih dahulu digelar di markas Man City.

Tepatnya, laga Man City vs Real Madrid akan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 03.00 WIB. Lag ini sendiri dinilai jadi final kepagian di Liga Champions musim ini.

Sebab diketahui, baik Man City ataupun Real Madrid, keduanya sejatinya difavoritkan juara di pentas Liga Champions 2024-2025. Namun, dengan kondisi kedua tim bertemu di babak playoff 16 besar ini, salah satu di antaranya dipastikan harus tersingkir lebih awal.

Pertemuan terakhir kedua tim ini sendiri tersaji di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Kala itu, duel sengit tersaji hingga agregat skor dalam pertemuan dua leg menjadi imbang 4-4.

Laga bahkan harus dilanjutkan hingga babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Hasilnya, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-3. Akankah duel sengit ini tersaji lagi malam nanti?