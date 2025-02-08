Ole Romeny Ambil Sumpah WNI Hari Ini di Inggris, Marselino Ferdinan Ikut Dampingi?

OLE Romeny bakal ambil sumpah WNI hari ini di Inggris. Akankah dia didampingi oleh Marselino Ferdinan?

Pasalnya, Ole Romeny kini satu tim dengan bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. Keduanya sama-sama membela klub Inggris, Oxford United.

1. Ole Romeny Segera Jadi WNI

Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny, dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan di London, Inggris.

Keputusan ini diambil karena Ole Romeny kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Ole Romeny pun diharapkan bisa menjalani proses sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tak sendirian, Ole Romeny akan ambil sumpah WNI bersama dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Tim Geypens dan Dion Markx.

Setelah jadi WNI, Ole Romeny diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain.