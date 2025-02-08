Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Ambil Sumpah WNI Hari Ini di Inggris, Marselino Ferdinan Ikut Dampingi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |07:00 WIB
Ole Romeny Ambil Sumpah WNI Hari Ini di Inggris, Marselino Ferdinan Ikut Dampingi?
Ole Romeny ambil sumpah WNI hari ini. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

OLE Romeny bakal ambil sumpah WNI hari ini di Inggris. Akankah dia didampingi oleh Marselino Ferdinan?

Pasalnya, Ole Romeny kini satu tim dengan bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. Keduanya sama-sama membela klub Inggris, Oxford United.

Ole Romeny. ig/oufcofficial

1. Ole Romeny Segera Jadi WNI

Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny, dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan di London, Inggris.

Keputusan ini diambil karena Ole Romeny kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Ole Romeny pun diharapkan bisa menjalani proses sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tak sendirian, Ole Romeny akan ambil sumpah WNI bersama dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Tim Geypens dan Dion Markx.

Setelah jadi WNI, Ole Romeny diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183494/timur_kapadze-tdsP_large.jpg
Timur Kapadze Disebut Tak Cocok Latih Timnas Kazakhstan, Kesulitan jika Tangani Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183426/timur_kapadze-seIy_large.jpg
Spekulasi Kian Panas! Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Kunjungi Tanah Air Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183415/tijjani_reijnders-jHLG_large.jpg
Harapan Baru Tijjani Reijnders: Doakan sang Adik Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643775/hasil-drawing-wakil-indonesia-di-australia-open-2025-jonatan-christie-vs-yushi-tanaka-ryq.webp
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Australia Open 2025: Jonatan Christie vs Yushi Tanaka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/kapten_persija_jakarta_rizky_ridho_5.jpg
Gol Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Bersaing dengan Lamine Yamal dan Declan Rice!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement