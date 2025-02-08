Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Werder Bremen di Bundesliga 2024-2025: Harry Kane Borong 2 Gol, Die Roten Menang 3-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |05:46 WIB
Hasil Bayern Munich vs Werder Bremen di Bundesliga 2024-2025: Harry Kane Borong 2 Gol, Die Roten Menang 3-0!
Laga Bayern Munich vs Werder Bremen. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

HASIL Bayern Munich vs Werder Bremen di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Die Roten -julukan Bayern Munich- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0.

Laga Bayern Munich vs Werder Bremen digelar di Allianz Arena, Munich, pada Sabtu (8/2/2025) dini hari WIB. Bintang Bayern Munich, Harry Kane, sukses borong dua gol.

bayern munich vs werder bremen foto bayern

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayern Munich langsung kuasai jalannya pertandingan. Sejumlah serangan berbahaya dilancarkan ke gawang Werder Bremen.

Tetapi sayangnya, sejumlah peluang emas yang didapat gagal dimanfaatkan Harry Kane cs. Alhasil, laga terus berjalan imbang.

Werder Bremen sendiri tampil kukuh di lini pertahanan. Kondisi ini membuat skor 0-0 terus terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
